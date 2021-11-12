泼汽油烧伤前妻：魁北克省高院正在审理一起谋杀未遂案

2011年，刚满20岁的阿莫尔在突尼斯老家认识了马萨乌德，半个月后两人订婚。随后她跟随马萨乌德来到魁北克城生活。她告诉法庭，玛萨乌德控制欲和嫉妒心很强，动辄辱骂她，连她和父母的联系都要管束。两人在一起生活了六年，有两个孩子。

她说，两年前那天晚上，她正弯腰从车里取东西，突然嘴被捂住，然后有一些液体从头上流下来。她起初以为是硫酸，但是闻到了汽油味。马萨乌德不顾她的哀求，点着了火，然后飞快逃走。邻居阿拉尔说，他听到尖叫声后跑到阳台上，看到一个变成 人形火炬 的女人。他赶紧报警，然后冲下来救人。阿拉尔事后受到魁北克省政府的嘉奖。

由于伤势严重，阿莫尔在医院里的第一个月是在人工昏迷中度过的。她的主治医生在法庭作证时说，她经历了八次手术，现在背部、颈部、大腿和手臂都留下了疤痕。她的伤造成的疼痛是医学上已知的最严重的痛感。

检控方出示了两百多张展示阿莫尔伤情的照片。这些照片由于太过血腥，法庭禁止媒体公布。在场旁听的媒体均无异议。

马萨乌德已承认谋杀未遂罪名。现在检控方已经结束举证。明年一月重新开庭时将由被告的辩护律师举证。主审法官将根据这些证词决定刑期。

（Radio-Canada, Yannick Bergeron, adaptation en chinois par Wei Wu)