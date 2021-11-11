我们尽了最大的努力：加拿大老兵反思阿富汗战争

加拿大作为北约成员国参加了阿富汗战争。在十三年中，先后有四万多加拿大官兵参战，其中158人丧生，两千多人负伤。退役中校诺兰（Steve Nolan）在接受CBC采访时说，塔利班的胜利令他想起了许多被他埋藏在记忆深处的往事。

十二年前的一天，诺兰在一个阿富汗北约基地和一个本地军官喝茶。那个军官告诉他一个关于 聪明的阿富汗老农 的寓言：这个老农让一个儿子去参加塔利班，另一个去参加政府军。这样将来无论谁获胜，他们家都在胜者一方。

诺兰说，他当时觉得那个军官是在试探他，想知道北约决心在阿富汗待多久。现在回想起来，他才终于明白这个寓言所表现出的文化。 他们见过那么多军队来了又去。阿富汗被称作‘帝国的坟场’是有原因的。

今年七月份，在塔利班占领坎大哈省潘杰瓦伊地区后，加拿大军队总参谋长埃尔（Wayne Eyre）曾给全体军人写了一封公开信，鼓励他们不要被 痛苦和疑惑 压倒。潘杰瓦伊是加拿大军人长期战斗过的地方。

加斯帕罗托在马苏穆加尔山基地。 照片：Gracieuseté/Mark Gasparotto

退役上校加斯帕罗托（Mark Gasparotto）的痛苦和疑惑比战友更多一重。他曾作为军事工程师数次被派往阿富汗，任务之一是修建北约在阿富汗东南部马苏穆加尔山的基地。在他退役前的最后一年，他作为联合国维和军人前往海地，保护总统候选人莫伊兹（Jovenel Moise）的安全。莫伊兹在2017年当选为海地第45任总统。

然而在今年7月7日，同一天内，马苏穆加尔基地落入塔利班之手，莫伊兹在他的总统官邸被暗杀。加斯帕罗托说，那一天，他感觉自己二十年军旅生涯全部归零。

几个月过去，他现在已经逐渐摆脱压抑的心情。他说，我们尽了最大的努力，为一个可能的未来创造发展空间，但可惜它没有到来。 你需要学会在生活中奋力向前，同时对你拥有的一切心怀感恩。

像过去的每一年一样，今年的怀念日，加斯帕罗托也是在渥太华的比奇伍德军人公墓度过的。 我认识许多葬在那里的人，其中有几个是在我眼前死去的。

（CBC, Stu Mills, Ottawa Morning, adaptation en chinois par Wei Wu）