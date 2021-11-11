加拿大各地举行怀念日活动，最长寿老兵已110岁

由于疫情，去年的怀念日活动没有向公众开放。今年的渥太华纪念活动虽然允许公众参加，但是人们必须遵守戴口罩和保持距离的规定。去年就被取消的老兵游行今年仍未恢复。

在其他城市举行的纪念活动各自遵循所在省份的防疫规定。有些省份决定今年的活动仍然谢绝公众参加。

每一年的怀念日都有一位阵亡军人的母亲获得银十字勋章。今年的勋章获得者是来自魁北克省的若泽.希马尔(Josée Simard)。她的女儿卡莉娜.布莱（Karine Blais）2009年在阿富汗因装甲车触发爆炸物而丧生，年仅21岁。

2009年在阿富汗阵亡的加拿大女兵卡莉娜.布莱。 照片：Forces armées canadiennes

由于疫情尚未过去，一些年迈的老兵今年没有亲自参加纪念活动。110岁的鲁本.辛克莱尔（Reuben Sinclair）是加拿大全国最长寿的老兵。他在第二次世界大战期间是一名加拿大空军的机械师。他目前住在BC省列治文市，妻子已经去世。

星期三，辛克莱尔在一所温哥华小学参加了怀念日活动，并被授予一枚荣誉勋章。在被问到长寿的秘密时，他说，如果有问题就解决问题，但永远不要焦虑。

110岁的二战老兵辛克莱尔和他的女儿。 照片：(Jon Hernandez/CBC)

辛克莱尔有十六个曾孙和一个玄孙，第二个玄孙即将出生。

（CBC，Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)