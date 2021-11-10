纽芬兰省卫生系统遭网络攻击，黑客身份成谜。

被黑客登陆浏览过的患者资料包括姓名、生日、地址、电邮、电话、医疗保险号，婚姻状况和家庭医生姓名，员工个人信息包括姓名、地址、联系方式和社会保险号码。

霍根说，目前没有迹象显示这些信息被黑客使用。省政府已经聘请了网络安全专家来处理这次黑客袭击。

他和其他省府官员遵从安全专家的建议，小心翼翼地避免透露过多信息。他们拒绝说明这次攻击的性质。但是有消息来源说，这是一次以勒索为目的的攻击。

目前省卫生部还不知道具体有多少人被这次网络攻击波及。但是来自地方的消息说，东部地区卫生局过去14年来的员工信息都未能幸免，中部地区卫生局被暴露的员工信息是过去13年来的。拉布拉多－格伦菲尔地区卫生局则是9年。

（CBC，Darrell Roberts，adaptation en chinois par Wei Wu)