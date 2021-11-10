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纽芬兰省卫生系统遭网络攻击，黑客身份成谜
纽芬兰省卫生部长哈吉（John Haggie）和司法部长霍根（John Hogan）星期三（11月10日）表示，黑客侵入了该省中部地区卫生局的电脑系统，加上一天前省政府披露的关于东部卫生局和拉布拉多－格伦菲尔地区卫生局网络遭黑客入侵的消息，目前该省已有三个卫生局的雇员和患者信息至少被黑客浏览过。但是直到目前为止，省府官员还无法确定这些信息是否已经被盗，也不知道黑客是谁。
被黑客登陆浏览过的患者资料包括姓名、生日、地址、电邮、电话、医疗保险号，婚姻状况和家庭医生姓名，员工个人信息包括姓名、地址、联系方式和社会保险号码。
霍根说，目前没有迹象显示这些信息被黑客使用。省政府已经聘请了网络安全专家来处理这次黑客袭击。
他和其他省府官员遵从安全专家的建议，小心翼翼地避免透露过多信息。他们拒绝说明这次攻击的性质。但是有消息来源说，这是一次以勒索为目的的攻击。
目前省卫生部还不知道具体有多少人被这次网络攻击波及。但是来自地方的消息说，东部地区卫生局过去14年来的员工信息都未能幸免，中部地区卫生局被暴露的员工信息是过去13年来的。拉布拉多－格伦菲尔地区卫生局则是9年。
（CBC，Darrell Roberts，adaptation en chinois par Wei Wu)