一些加拿大人在美国获得免费病毒检测

在魁北克省经营一个旅游信息网站的达穆尔（Andrew D'Amours）说，他已经在美国做过三次免费的病毒测试，想到人们要付两百加元做这些测试让他感到吃惊。

大部分人是在沃尔格林药业旗下的连锁药店获得免费测试的，也有人是在西维斯药店做的。病毒检测公司BeeperMD甚至上门提供免费的核酸检测，只向预定当天测试的人收取手续费。

所谓免费，实际上是由美国政府买单，目的是让美国境内的所有人都能做病毒检测，包括外国公民、本国低收入者和没有医疗保险的人。

在沃尔格林的检测站，测试者需要出示有效的身份证明，并走驾车通道。一对安大略省的夫妇在美国没有车，因此租了一辆优步去做检测。

达穆尔提醒说，并不是所有的沃尔格林药店都有免费病毒检测站，加拿大游客在动身前需要在网上查一下。另外，免费测试不能保证你在72小时内得到结果。

美国自本周一起向加拿大非必要旅行者开放陆地边境，但是加拿大政府对回国者的病毒检测要求让做加拿大游客生意的美国商家沮丧。

（CBC, Sophia Harris, adaptation en chinois par Wei Wu)