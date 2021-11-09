温哥华华埠掌故馆开幕，华埠基金会主席李佩珍：不是纪念大英雄，而是讲述华裔个人故事

加拿大西岸温哥华的 华埠掌故馆，Chinatown Storytelling Centre （新窗口） 在上周五（11月5日）正式揭幕。除了前来参观的民众，还吸引了联邦国际贸易部部长伍凤仪(Mary Ng)、以及卑诗省省督珍妮特·奥斯汀（Janet Austin)等官员前来参与。

华埠掌故馆主要是收集和展示华裔的个人故事，以个人史的集合呈现出整体的社区面貌。

温哥华华埠基金会主席李佩珍（Carol Lee)女士。 照片：Radio-Canada / summitted by Carlo Lee

加拿大广播公司中文频道为此采访了华埠基金会主席、也是华埠掌故馆创办人之一李佩珍（Carol Lee）女士。

为什么要设立华埠掌故馆？

李佩珍女士表示，这其实是华埠第一个永久性的机构，收集整理并展示华人社区过去150年来的故事。

2011年，温哥华华埠基金会（Vancouver Chinatown Foundation）成立。它提出的一个口号就是 振兴华埠 ，并且提出了三个具体的目标：保护和修复历史建筑、经济振兴，主要是支持吸引中国传统企业和适合的商店、以及文化振兴，也就是提供突出共享唐人街丰富文化遗产和历史意义的设施，让社区分享和参与在唐人街世代相传的故事。华埠掌故馆是基金会文化振兴中的重要项目。

2016年，温哥华华埠基金会从蒙特利尔银行手上买下了唐人街一桩老建筑。

李佩珍介绍说，或许是自己低估了设立这样一个中心的复杂性。大家有了这个场地，怎么去设计安排，如何讲述那些故事，再加上新冠疫情，所以，开馆的时间推迟了。

我们刻意把它称为华埠掌故馆（Storytelling Centre），而不是博物馆（museum）。我们认为，唐人街是非常草根的社区，大部分是移民，从中国来的移民。我们希望有个让他们觉得很易亲近的，感觉自己受到欢迎的空间。所以我们使用story telling，讲故事，这是很平易近人很友善的称呼，连小孩子也名明白，我可以在这里看到什么。 李佩珍

温哥华华埠掌故馆内展示卑诗省第一位妇科医生蒋黄文英的故事。 照片：Radio-Canada / chinatownstorytellingcentre.org

收集、展示华裔个人史

根据李佩珍女士的介绍，最早的设想中，华埠掌故馆希望收集150位移民的个人故事，所以，时间是相当紧迫的。目前的展示中，有些介绍只有150个字，有些却可以做成一部纪录短片。

温哥华华埠掌故馆把收集到的故事分成了不同的种类，比如回馈社区，或商业贡献，或公共服务人士等。 当中，展示了温哥华唐人街第一位摄影师周耀初的作品。 还包括了 何鸿毅传承遗产计划 ，展现华埠坚韧勇敢以及进取的个人故事。比如BC省第一位妇科医生蒋黄文英；二战入伍，之后全身心投入社区建设的简建平；以及来自香港，为保护广东烧腊文化、曾担任温哥华华埠商会会长的黄威等等。 这些故事有些很短，有些则制作成了短片、小型纪录片。 而掌故馆中设立的罗杰斯剧场，集中展映个人故事纪录片，以及历史纪录片。

李佩珍说，这当中肯定有遗漏，我们会把它作为一个长久的项目，不断的研究和补充新的故事。这只是开始。

目前来说，这个华埠掌故中心的个人故事部分只包含了温哥华华埠的故事。

我们不是要颂扬个大英雄，我们的历史就是每一个个体的细小故事汇集，形成了巨大的华裔的历史，产生巨大的影响。

很诚实地说，我们收集的所有故事都很有趣、很感人，更重要的是它们都令人受到启发。在特定的华裔遭歧视的历史时期，这些人克服重重困难，能够坚持下来。而且，他们从不怨恨，只是更加刻苦努力工作。李佩珍

尤其让李佩珍感到自豪的是，被称为贫民区的唐人街，在上一代人中出现了三位大学校监，两位担任西蒙菲莎大学（SFU）的校监，一位担任不列颠哥伦比亚大学（UBC）的校监。

她说，这些成就可以说是非凡的。

而李佩珍的父亲正是前UBC校监李亮汉（Robert Lee）。

当下的意义

自从新冠疫情爆发，加拿大针对华裔/亚裔的仇视事件急剧增加，令华裔民众感到担忧。

李佩珍表示，掌故馆希望以不同的方式来讲述华裔故事，让人们了解华裔社区的过往，分享我们的未来。

华裔移民加拿大的150年中，我们做出了巨大的贡献，这是一种记录和梳理。我希望能够分享我们的故事，促成建设一个更加包容、相互尊重、相互关心的社会。 李佩珍

前来参加掌故馆开幕式的伍凤仪也再次强调，加拿大联邦政府从去年开始承诺，会对抗一切形式的种族主义、营造包容社区。

联邦政府为此设立了种族关系基金会，今年拨款5000万加币，支持不同社区的多元文化项目。

2019年，联邦政府曾注资50万加元，促成温哥华华裔掌故馆项目。