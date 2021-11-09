安大略省第四波疫情正在卷土重来。

一个星期前，安大略省的一周新增患者从362人上升到476人，标志着七月份以来的疫情平台期的结束。专家小组负责人朱尼（Peter Juni）分析说，这是由于天气越来越冷，人们转到室内活动。而安大略省上个月先后取消了对体育场馆和餐馆的人数限制，公众在防疫措施上也松懈了下来。

确诊人数的显著增加已经促使一些地区重新收紧防疫政策。萨德伯里地区是其中之一。该地区公共卫生部门星期一（11月8日）宣布将重新限制室内活动人数，要求人们在参加活动时戴口罩，并要求从事体育活动的青少年出示疫苗接种证明。

到目前为止，12岁以上的安大略省人口中有85%已经完成两剂疫苗接种。朱尼说，这是秋季感染人数减少的重要原因。但是各个年龄段的疫苗接种率参差不齐。接种率较低的年轻人群体中新近确诊的人数也比较多。

朱尼认为重新限制室内活动人数会有助于遏制感染率。他还呼吁安大略人避开人多的场合，在室内活动时坚持戴口罩，并尽量在家里上班。

十二月是加拿大人一年中的聚会高峰。专家们担心，如果不收紧防疫政策，到那时会有更多的人感染。

（Radio-Canada,adaptation en chinois par Wei Wu)