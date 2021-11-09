加拿大埃及裔作家阿卡德获得吉勒文学奖

阿卡德在获奖感言中说，他没想到自己能获奖，仅仅自己的名字和其他四位入围作家并列已经是一项殊荣。这是他的职业生涯中的最高荣誉。

《何等奇特的天堂》通过九岁男孩阿米尔的视角讲述了一个关于全球难民危机的故事。阿米尔是一艘难民船的唯一幸存者。他流落到一个岛上，和一个名叫瓦娜的女孩子结下了友谊。尽管两人语言不通，文化不同，但是瓦娜决心要保护她的新朋友。阿卡德表示，他用一个反转的彼得.潘故事来讲述一个当代儿童难民的经历。

由五位作家组成的评委会首先从132本文学作品中选出12本，然后再从中选出5本最后入围的作品。评委会在宣布最终获奖作品时表示，阿卡德在《何等奇特的天堂》中描绘了一幅关于迁徙和归属感的图景，既无畏，又温柔。

阿卡德今年39岁，出生在埃及首都开罗，16岁时移民到加拿大。他在《环球邮报》做过十年记者。他在2017年出版的第一本小说《美国战争》也获得了广泛的好评。

吉勒文学奖的奖金为10万加元，为加拿大同类奖项中最高。去年获得该奖的也是一位移民作家的作品，老挝裔女作家塔马翁撒的《怎么念Knife》。