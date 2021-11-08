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保守党领袖奥图尔承认旗下议员关于疫苗的言论混淆视听
加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole)星期一（11月8日）表示，他希望本党议员鼓励国人接种疫苗，把关于疫苗有效性的讨论留给健康专家。他还说，政界人士应该致力于帮助仍在犹豫是否打疫苗的人找到答案，而保守党议员格莱杜女士（Marilyn Gladu）周末发表的言论却是制造了新的问题。
格莱杜是一个为拒打疫苗者发声的保守党议员
工作小组的发起人之一。她在接受CTV采访时表示，曾经肆虐加拿大的小儿麻痹症比新冠肺炎更危险。
从风险层面来说，许多患小儿麻痹症的人死了，许多人瘸了。我们看到的新冠肺炎的风险不可同日而语。
在1949年到1954年期间，加拿大有大约500人死于脊髓灰质炎，即小儿麻痹症，另有一万多人因感染此病而导致某种程度的残疾。
自2020年3月以来，加拿大已有超过29000人死于新冠肺炎。
格莱杜还说，疫苗到底对减缓疫情是否有效还需要进行多方面的研究，强制要求人们出示疫苗证明可能会导致对那些有其他健康问题的人的歧视。此前她在接受CBC采访时也曾表示，强制规定接种疫苗侵犯了公民权利。
她的这些言论引起了争议，也明显让奥图尔有些尴尬。他到目前为止一直在小心翼翼地走钢丝，一方面表示支持疫苗接种，另一方面反对对公务员和旅客的强制疫苗接种规定。
特鲁多被格莱杜等人的反疫苗言论激怒。他在今天自由党议员团会议前表示，这些言论会阻碍加拿大走出疫情。
(CBC,John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu)