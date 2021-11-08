魁北克省市政选举：十大城市中有五位女性当选市长

普兰特表示，她的新任期头一百天的首要任务是建造经济适用房。她在竞选期间承诺，如果当选，将在今后十年内为蒙特利尔市民建造六万套经济适用房。

在魁北克省排名前十的城市中有五个是女性当选市长。她们当中最年轻的是蒙特利尔南岸Longueuil的卡特琳娜.弗尔涅（Catherine Fournier），今年刚满29岁。她在投身市选之前是省议员。她当选市长意味着她所在的省选区需要进行补选。

29岁的弗尔涅当选Longueuil市长。 照片：Radio-Canada

另外，舍尔布鲁克、萨格奈和加蒂诺也是女性当选。此外还有一些总人口排在十名以外的市镇也选出了女市长。

在省会魁北克城发生了本次市选最令人意外的转折。女性候选人玛丽-若泽.萨瓦尔（Marie-Josée Savard）一路遥遥领先，在媒体预测她胜出后发表了获胜感言。但是接近午夜时，另一名候选人布吕诺.马尔尚（Bruno Marchand）追了上来，最后以834票的微小差距获胜。萨瓦尔多团队不排除要求重新计票的可能性。

这次市选有好几位年轻人当选，除了29岁的弗尔涅外，在蒙特利尔北郊的拉瓦尔市当选的斯泰凡.布瓦耶（Stéphane Boyer）今年33岁。

（CBC,Radio-Canada,adaptation en chinois par Wei Wu)