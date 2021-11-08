加美边境自今日起开放，过境者须完成两剂疫苗接种

新冠疫情爆发后，加美边境在2020年3月对普通旅行者关闭，禁止非必要旅行，只允许卡车司机、医生和护士等一线工作人员通过。 雪鸟 们赶在边境关闭前回到加拿大，并且不得不留在这里度过去年冬天。

加拿大在今年8月9日对完成两剂疫苗接种的美国人开放了边界，但是美方没有同时允许加拿大人入境。这使许多人感到不满。

过境者须持有疫苗接种证明

18岁以上的加拿大人从陆路或乘轮渡进入美国须持有疫苗护照或其他证明自己完成两剂疫苗接种的证明，但不需要出示病毒检测结果。另外，海关人员只是抽查疫苗护照和证明，不会要求每一个人出示它们。

回到加拿大时须出示病毒检测结果

4岁以上的旅行者在过境进入加拿大时必须出示72小时之内的病毒检测结果。没有按要求做病毒检测就入境的人面临最高可达5000加元的罚款。

完成两剂疫苗接种并有病毒检测阴性结果的加拿大人入境后不必隔离14天。12岁以下的儿童没有接种疫苗也可以不隔离，但是在14天内不能去学校、幼儿园或其他群体活动场所。

鉴于病毒检测的费用，像疫情前那样去美国短期旅行一两天的加拿大人可能不会太多。当然，那些被边境线分隔两边的情侣除外。

安大略省韦兰市的勒萨德（Jeremy Lessard）已经十九个月没有开车去美国与未婚妻相聚了。她所在的布法罗市离韦兰市不过40公里。两人计划这个月一定要共度美国感恩节。勒萨德说，这是 黯淡的一年多里的一丝光亮 。他非常盼望生活赶快恢复正常。

（CBC,Sophia Harris,adaptation en chinois par Wei Wu)