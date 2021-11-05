【分析】女权活动人士吕频：当谈论彭帅自曝遭张高丽性侵时，我们究竟在谈论什么？

本周二，中国著名网坛名将彭帅在她的微博上实名自曝，几年来，她遭到前国家副总理、政治局常委张高丽的性侵，在不得不保持这种关系几年之后，再次遭到抛弃。

这个长篇微博尽管只存在了20分钟，就被中国的网络控制系统彻底删除，随后有关的转发评论等也被删除殆尽。但是，它所引出的巨大震荡延绵不绝，包括《纽约时报》、CBC、BBC等英文媒体也都竞相报道。

本台以及其他媒体都无法联络到当事人，并就爆料进行事实查证。

在本周的中国外交部记者会上，发言人汪文斌被问及此事时表示：“我不知道。这不属于外交问题。”

曝光中国国家领导人，哪怕是前领导人的性侵行为，在中国绝无仅有。因此在彭帅自曝微博出现之后，不同的人做出了不同的解读。比如，有人称彭帅是小三上位要名分，有人说这是政治权力内斗等，不一而足。

而彭帅长文中的关键性细节的描述，表现出的心理过程，令关注女性权益的人士再次意识到，男权社会对女性系统性的侵害、压制。

那么，在谈论彭帅遭到张高丽性侵事件中，我们究竟在谈论什么？我们究竟应该关注什么？

本台通过电话采访了在美国的中国女权活动人士吕频。

中国女权活动人士吕频。 照片：Radio-Canada / submitted by lv Pin

为什么说彭帅的爆料是#米兔？

彭帅微博自曝遭到前中国国家副总理、政治局常委张高丽性侵。 照片：Radio-Canada / via weibo

在彭帅自曝内容曝光之后，吕频发了系列推，提起彭帅曝光的事件是米兔，是张高丽依仗权力的性侵，而不是什么 婚外情 。

吕频：我觉得彭帅虽然没有在帖子上提及米兔，但你仔细阅读，彭帅谈及的经历与很多米兔受害者的讲述是非常一致的。

米兔是什么？米兔就是对性侵害、对性别不公正的一种广泛的、相呼应的抗争性表达。 吕频

很多女权主义者对彭帅的讲述是非常震惊的，尽管大家都能够想象中国的最高领导人是非常腐败滥权的，但是，当真正有一个人站出来揭露这个事件时，你依然会觉得是触目惊心的。

如果能发生在彭帅身上，就可以发生在任何人身上

吕频：彭帅是非常杰出的，真正凭借自己努力，在世界级赛场上驰骋，但是你看她被权力猎捕的时候，她依然是无能为力的。

所以，这是非常残酷的。让我们再次意识到，一是，这个权力体系是有内在暴力性的，二是，它非常残酷，尤其对女性。

彭帅的爆料再次以血淋淋的现实提醒女性，必需要争取权力，改变这个系统。而不是幻想，如果女性经济独立有工作和事业就能摆脱被侵犯，其实不是这样的。

另一方面，彭帅虽然讲了一个与高层的故事，但是，她和普通女性讲述的故事是有共性的。比如最初是一个强奸，然后有了感情的纠葛，还持续了相当长的时间，最后才发现，这是一场幻灭。

这个过程当中，是有很多女性的心酸，很多受害女性都经历过。

彭帅自述中，她并不是自愿进入这段关系的。在这段关系里面，她有没有被公平对待过，也没有。她能不能够不负任何代价的自由地离开这段关系？也不行。所以，这是一段极不公正的关系。

这对她来说，完全是被动的。

而在自述中，她还要说，他是个好人，他是爱我的 —— 而且把自己的爱打开，是这样一个心理的轨迹，需要说服自己，我的境况没有那么糟糕，其实她的境况很糟糕，但最终，她还是不得不面对，对方就是在残忍地对待她。

我必须要说，从彭帅的自述文本中，对女性受侵害缺乏了解和共情的人，是不容易读懂的。很多人都在误读，很多人说这是一场婚外情，很多人说彭帅是要名分，你看他们这个事情变成了这样一个小三故事。这样的解读，完全无视了彭帅在这个事件中，遭受了怎样的霸凌。 吕频

"没有完美受害者"

吕频：在米兔运动中，有个口号，就是 没有完美受害者 。

首先，你要意识到，暴力是如何发生的？

比如，很多人觉得性暴力、强奸就是夜深人静，忽然冲出来一个陌生男人，强暴柔弱女性。

如果你对性暴力的认识只存在于此的话，那你对性暴力的认知是太有限了。

因为很多性暴力不是这样发生的，很多性暴力发生在熟悉的人之间，甚至是很亲近的人之间。

而施暴者能够实施暴力而不受惩罚，恰恰是利用了人和人之间的关系，渗透到了人和人之间权力、经济、体力不对等的关系。这涉及到，我们的社会是一个什么样的权力结构。我们才能理解为什么受害者不反抗，不离开，甚至还会产生 爱 ，你必需要从权力关系的角度才能理解她们。

当受害者最终决绝地离开的时候，她们回首，却总是带着自责和痛苦，正是自责和痛苦的心理，妨碍了她们离开，也让她们的控诉得不到理解。

这恰恰是，暴力绑架了社会关系，而社会关系又渗透着权力。

在这个过程中，很多受害者自己也是不能察觉的。很多受害者会向加害者寻求情感，寻求一种关系的确认，‘我们是不是恋爱关系’，你是不是喜欢我 —— 这听上去很荒谬，但是在社会和法律不能保障她们权力的时候，不能得到回应的时候，受害者以此来让自己能够在这个暴力环境中能够生存下去。 吕频

彭帅还提到，自己和张高丽的妻子之间的矛盾，但问题的实质是，这不是张高丽的妻子如何对待她的问题，这是很畸形的关系。

真正的问题是，张高丽究竟有什么权力，能把两位女性至于这样的境地，这是极其荒谬和龌龊的行为。

所以，事情的实质不是张高丽的妻子是否像甄嬛传里的皇后，而是张高丽的权力如何让两个女人没有选择。

这个关系的内核是连她自己本身都没有意识到的，是我们从她这个困难的文本中解读出来 的。

为什么有人以政治斗争、阴谋论来解读？

吕频：很多人以政治内斗来解读，其实是说明了我们怎么理解中国政治。中国的政治不透明，人们就会有很多的猜疑想象，从而产生了阴谋论。

有人用想象来刻画很多宫廷斗争的画面，并且用扩大性的阴谋论来描述所有的阻丝马迹。但阴谋论实际上是让人们无法思考政治。

但是，在米兔事件在女权事件中，这些阴谋论还在用政治争斗来解释，其实还是在说，这是男人和男人之间的关系和争斗，女人永远只是颗棋子和工具，而忘掉了女性个体。

但彭帅的自曝和揭露，实际上是从女性的角度揭露了权力是如何腐败和黑暗。 这不是宫斗，而是女性对这个权力结构发起的挑战。她作为一个外人，她发起了一个新的抗争性的挑战。如果你看到她的故事，听到她的声音，面对她，我们就应该放下这种政治斗争阴谋论，而去从她的角度来看，你会对权力结构有一种不一样的解读。 吕频

相信彭帅会挺过去的

很多人担心彭帅的安全性，事情会怎么发展呢？

吕频:互联网上，目前大家都担心彭帅的安全，但国内互联网上无法提到她的名字，很多女性只能说 希望她安全 ，也深知事件的凶险。

我相信，彭帅发这个帖子是有冲动，是一些事情刺激到了她，但是，彭帅的帖子上也写了， 以卵击石，飞蛾扑火，自取灭亡 —— 也就是说，她是有一定的心理准备的。

这么说吧，我们和这个黑暗体制搏斗，最终的结果就是，谁能够幸存，谁比谁活得更长。

从这个角度上来说，我觉得彭帅能够挺过去。她可能会有一段特别困难的时期，但是她会挺过去的。

2021年9月14日，中国米兔代表人物弦子和支持者在法庭外，出席她状告著名主持人朱军性骚扰案审理。 照片：AP / Mark Schiefelbein

米兔在中国的未来

尽管这几年，中国女权运动遭到各种打压，甚至有活动人士遭遇牢狱之灾，但在目前状态下，米兔/女权依然是中国内部最大的 不同的声音 。

吕频：我认为，觉醒的人不会重新睡去，当你有了这样一种对女性不平等的察觉，你没办法再回到无知无觉，所以，米兔女权是只能是扩大的。

现在，因为遭到打压，很多的声音发不出去了，那么你诉求的空间也消失了。但是，彭帅的事情有告诉我们，人们永远在寻求抗争和诉求，没有人会完全放弃自己，没有人会完全选择忍耐。而每个个体的爆发，也会成为一个集体集结的机会。

彭帅事件再次提醒大家，米兔是随时可能爆发的，带来更大的冲击。但在她发帖之前，没有人想到会有这样的巨大的米兔。

很多人可能看到，米兔运动组织性被解散了，被消声了，但米兔会重新回来，只是你不知道会出现在什么地方。

所以说，中国社会运动的前景在于，一切皆有可能。但当中的等待的过程是痛苦的，当然也是值得的。