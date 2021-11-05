加拿大公共卫生署确认，全国疫情有所放缓

PHAC 表示，在过去的一个月里，加拿大大部分省份和地区在减缓疫情方面取得了良好进展。

然而，根据最新的监测数据，感染下降的速度有所放缓，因此今后几个月出现一些波动不足为奇。

今冬充满挑战

加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生 （Dr. Theresa Tam） 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

加拿大首席公共卫生官谭咏诗医生 （Dr. Theresa Tam）在周五的简报会上说，现在不是放松警惕的时候, 我们仍可能面临一个充满挑战的冬天。

她说，在加拿大，整个冬季我们都可能会遇到一些颠簸，我认为会有波动，地区之间存在差异，免疫不足的人口中病例可能会增加。

谭咏诗医生说，虽然她预计病例数不会出现大幅上升，但随着冬季的到来，公共卫生官员必须密切关注数据，为可能突然发生的变化做好准备。

她说，我们仍在联邦层面和省级层面做准备，为突然出现需要的热点地区做好应对准备。

与此同时，谭咏诗医生对加拿大各地的高疫苗接种率感到高兴，并说现在一些地区的 COVID-19 感染非常少，她说绝大多数加拿大人都 卷起了袖子 。

但谭咏诗医生同时告诫说，加拿大人必须对病毒的变异可能性随时保持警惕。

新增病例集中在 12 岁以下儿童中

目前加拿大的新增病例集中在 12 岁以下的儿童中。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

目前加拿大的新增病例主要在 12 岁以下的儿童中，他们没有资格接种 COVID-19 疫苗。

谭咏诗医生说，魁北克省和安大略省 9 月和 10 月出现的感染主要涉及 12 岁以下的儿童，其中 5 至 11 岁的儿童占绝大多数。

她接着说，在感染 COVID-19 的儿童中，只有不到 1% 的儿童转为重症。

（CBC）