加拿大 10 月新增 31,000 个职位，失业率降至 6.7%

失业率连续 5 个月下降

2021年10 月份的失业率为 6.7%，低于 9 月份的 6.9%，这是加拿大的失业率连续第五个月下降。

许多行业都出现了就业增长，包括遭受重创的零售业，加拿大统计局说，零售业在 10 月份增加了 72,000 个工作职位，已经恢复到疫情前的水平。

但住宿和食品服务等其他行业仍不景气，10 月又裁员 27,000 人。

统计局还在关注自雇人员人数的减少，但表示其中一些人转向了更长期和需求更高的工作，如白领专业、科学和技术服务领域。

随着经济转型，越来越多的人通过再培训，转到急需人手的科技领域。 照片：Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

加拿大统计局还表示，加拿大的长期失业者（即失业 6 个月以上）的人数在 10 月份几乎没有变化，接近 380,000 人。

5 省就业增加

蒙特利尔银行的经济学家道格·波特 Doug Porter 指出，2021 年 10 月加拿大 10 个省中有 5 个省的就业增加，主要在安大略省（增加 37,000 个职位）和 BC 省（增加 10,000 人）。

他还说，与此同时，就业表现最弱的省份是受第四波疫情冲击最大的两个省份—萨斯喀彻温省失去了 6,500 个工作职位，阿尔伯塔省减少了 9,000 个工作。

2021 年10 月各省的失业率（括号内为 9 月的数字）如下：

纽芬兰和拉布拉多省： 13.9% (13.1%)

爱德华王子岛省： 9.1% (11.3%)

新斯科舍省： 8.3% (8.0%)

新不伦瑞克省： 9.1% (9.3%)

魁北克省： 5.6% (5.7%)

安大略省： 7.0% (7.3%)

曼尼托巴省： 5.3% (5.6%)

萨斯喀彻温省： 6.2% (6.3%)

阿尔伯塔省： 7.6% (8.1%)

不列颠哥伦比亚省： 5.6% (5.9%)

蒙特利尔银行的经济学家道格·波特表示，10 月份的数字没什么特别之处，但他很高兴看到数据终于开始恢复到某种程度的正常水平。

他说，从许多方面来说，这是自疫情大流行开始以来我们看到的最正常的就业报告，就业增长与 2019 年的趋势大致一致。

（CBC，RCI）