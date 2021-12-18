VI - 阿拉伯人的声音

加拿大–阿拉伯关系全国委员会（NCCAR） （新窗口）

NCCAR成立于1985年，是一个非营利组织，主张加拿大和阿拉伯世界之间增进了解，加强合作。它的创建者认为，加拿大和阿拉伯国家在维护世界和平，发展贸易和增进文教交流方面存在共识，双方扩大在科技、教育、文化和商贸等领域的交流有利于维护加拿大国家利益。

NCCAR的活动包括主办讲座，出版刊物，资助调研、实习和文史展览，但是它也经常被要求表明政治立场，并因此卷入争论。

加拿大阿拉伯研究所（CAI） （新窗口）

位于多伦多的加拿大阿拉伯研究所常被称为智库，但是它也致力于介绍阿拉伯文化和社区发展。研究所的自我介绍中说： 我们的理想是建立一个包容和尊重所有人的加拿大社会。

CAI的主要研究方向是社会、经济、文化、政治等方面的公共政策制定。其研究报告为政府机关、媒体和社会各界提供信息、分析和建议。但是研究所的出版物和所主办的活动也向加拿大公众介绍阿拉伯文化和阿拉伯裔加拿大人对社会的贡献。

加拿大穆斯林论坛（FMC） （新窗口）

加拿大穆斯林论坛（FMC）的总部位于魁北克省蒙特利尔市。它给自己的定位是 维护穆斯林共同利益的穆斯林社区组织 。但是在维护穆斯林权益时，FMC的言论和活动不可避免会涉及政治和政策制定。

例如，当魁北克省一些城镇的市政当局在巴黎《查理周刊》枪击案后决定对某些清真寺的活动加以限制时，FMC公开表示抗议。

FMC和魁北克省内外的其他团体合作，努力改善加拿大穆斯林的形象，积极反对仇穆斯林网站。有几个此类网站被FMC以诽谤罪提出控告。

= 蒙特利尔阿拉伯世界文化节 =

蒙特利尔阿拉伯世界文化节的海报。 照片：FMA

2000年，黎巴嫩裔移民约瑟夫.纳克雷创办了蒙特利尔阿拉伯世界文化节（FMA）。今天，它是加拿大最成功的同类文化节之一，也是每年秋季蒙特利尔市最盛大的文艺演出活动，拥有众多忠实观众和来自各级政府及私营企业的赞助。

十五年来，FMA经历了 9.11 恐怖袭击事件，伊斯兰主义在阿拉伯移民中的抬头，阿拉伯之春等动荡，但它的宗旨仍然如初：为阿拉伯文化与西方文化的交集和对话提供平台，为本地人提供了解阿拉伯文化的窗口，为阿拉伯移民提供去宗教化的寻根之旅。

FMA分为演出、文化沙龙、电影和先期举行的东方文化节（Orientalys）四个部分。登台献艺的歌手和舞者中不仅有来自阿拉伯国家的明星艺术家，也有魁北克现代芭蕾舞团这样的本地团体。文化节举办音乐、舞蹈和戏剧演出，放映电影，同时也组织视觉艺术和多门类艺术展。

2006年FMA原创作品《入迷》：

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作为文化节，自然以文化艺术为本。但是FMA的主办者并不仅仅满足于为观众提供视觉和听觉的享受。他们表示，当今西方国家充满危机感，阿拉伯世界渴望复兴。双方固守自身价值观，对立日益加剧，举目皆是狂热、恐惧、偏见，甚至战争。全球一体化仅限于经贸市场，只要一触及社区、权利、个人、家庭、法律……，分歧立现。

主办者认为，正因为如此，我们需要思考和交流，需要学会超越分歧，与差异共处。他们希望让人们在文化和艺术当中汲取勇气，看到包容、分享和对话的可能，同时也了解阿拉伯裔移民的困境和寻找归属的求索。

FMA的创办人约瑟夫.纳克雷和著名黎巴嫩诗人纪伯伦出生在同一个村庄， 一个天堂般的角落 。他自幼喜欢诗歌，从父命学了工程，毕业后成为记者，黎巴嫩内战爆发后移民到魁北克省。

他一直担任FMA的艺术指导。2010年，他获得法语国家组织的七星骑士勋章。他表示，这当然是对他创办FMA的表彰，但更重要的是对一个移民 撕裂和痊愈 的历程的肯定。

相关链接：

FMA网站 （新窗口）

= 阿拉伯社区媒体 =

阿拉伯移民社区媒体。 照片：Al Magrheb-Al Machreq/Sreen Grab

中东电台（Radio Moyen-Orient （新窗口））

中东电台位于蒙特利尔，每天24小时向该市及周边地区的中东和马格里布移民广播，频率为1450AM。所有节目皆用阿拉伯语，但因面向加拿大的听众群，主持人和播音员在节目中夹杂大量英法语词汇。

蒙特利尔阿拉伯人 （Montreal Arabic （新窗口））

这个蒙特利尔网站用法语和阿拉伯语提供各类资讯，有视频、文章和图片，内容从时事新闻，新移民须知到阿拉伯菜谱，有时也涉及加拿大和国际上有争议的话题。

赛义夫.沙瓦夫自媒体 （新窗口）

23岁的赛义夫.沙瓦夫在自己的小传中说： 加拿大是我的家，叙利亚是我的血液。我爱我的文化，爱生活。我讨厌政治。我希望有一天所有阿拉伯国家能成为一家人。

他的格言是：热爱和平，不忘尊重之心。

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加拿大各地的阿拉伯裔移民社区都拥有自己的报纸。发行量超过一万份的包括：

中东-马格里布报（Al Magrheb-Al Machreq （新窗口））

未来报（Al-Mustakbal （新窗口））