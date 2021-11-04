【专访】摄影师李棣华：“人头税、排华法案给我们这一代的生活留下了深刻的印记”

李棣华（AlbertLee）的公寓位于哈利法克斯市中心不远。

房间里，挂着大幅海报，那是他策划的摄影展览《在哈利法克斯成长的中国人，Growingup Chinese in Halifax》（1997年），以及其他黑白老照片。

他是一位摄影师，也是大西洋沿岸知名的华裔历史研究者。

李棣华1952年出生于哈利法克斯。 他在纽约和多伦多的怀雅逊大学学习摄影，之后曾受雇于《多伦多星报》等多家报纸和杂志。 他曾于1995年前往中国三个星期，进行采访和拍摄。 他策划过关于华裔移民的摄影展，以及参与出版大西洋沿岸省份的华裔历史画册以及书籍。 九零年代重回哈利法克斯。

在哈利法克斯家中的李棣华，向加广讲述华裔在哈利法克斯的历史。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

镜头记录哈利法克斯华人历史

1997年，李棣华从加拿大政府申请到一笔经费，策划了《在哈利法克斯成长的中国人》摄影展览。

他最早的设想是，展示自己家族老照片，包括祖父一代和父亲的经历。

在哈利法克斯的其他三、四个早期华裔移民家族听到消息后，主动联络他，并拿出了自己家族的老照片。

最终，作为策展人，李棣华从中挑选了260幅图片，展现了李（Lee）、Fong、Wong、Ling、Hum等家族在哈利法克斯的生活。

展览还包括了华裔曾经经营的洗衣店、餐馆的实物，比如账单和菜单等。

1997年11月，这个展览在哈利法克斯的自然历史博物馆开幕。

之后，西海岸温哥华的不列颠哥伦比亚大学（UBC）也进行了展出，并且对李棣华进行了采访。

由于这一展览的成功，他更加有兴趣对早期华裔移民历史进行研究，并先后参与了两本大西洋沿岸华裔移民研究的图片以及历史书籍。

回顾哈利法克斯华裔的历史，我感觉，尽管经历了那么多的屈辱、磨难和艰辛，华裔在哈法落地生根，开枝散叶，成为最成功的移民群体之一。而且，我的父辈们对加拿大、对哈利法克斯依然是充满感激的，因为这里收留了他们，他们的孩子得以自由自在地长大，按自己的意愿成长。 李棣华 （Albert Lee)

同时，他称，自己会再出版摄影作品，把这些年他拍摄的照片，特别是在九零年代在中国拍摄的图片整理出版。

李棣华家中挂着的“在哈利法克斯成长的中国人”展览海报。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

“我父母的年纪几乎可以做我的祖父母”

李棣华对加广记者表示，我以前没有意识到这一点，直到一位和我有同样经历的朋友和我谈起，我才意识到，和我的同龄朋友相比，我父母年纪比他们的父母要大多了 —— 这当中的原因就是排华法案，我父亲和在中国的母亲分离了整整15年。

1906年，李棣华的祖父NgoonLee花了六个星期从广东开平到达哈利法克斯。

他先到达香港，然后坐船航行三个星期，跨越太平洋到达温哥华。最后，花了一个星期坐货运火车抵达哈利法克斯。

在家乡，Ngoon Lee是个成功的生意人，拥有田产和店铺。但当时，中国正经历战乱、饥荒、和洪水，他决定前往地球另一侧寻找发展机会。

Ngoon Lee交纳了500元的人头税 —— 在当时，这个数字相当于加拿大中产一年的收入了。

他抵达哈利法克斯时，城里只有二十多位华人，仅有两位女性。他在哈利法克斯开设了“三华洗衣店，SamWah Laundry“。

1916年，他再次交纳了500元的人头税，把9岁的儿子李修策（Chuck Lee）从中国带到了哈利法克斯。

李修策成了哈利法克斯第一位华裔男孩儿。

之后，Ngoon Lee回了中国，年轻的李修策则是在同乡的照顾下生活。

1925年，18岁的李修策回到中国结婚，他和新娘结婚前从未谋面，属于包办婚姻。

因为1923年出台的排华法案，夫妻分别了整整15年。

到了1948年，排华法案结束之后一年，李棣华的母亲带着在大陆出生的女儿来到加拿大与丈夫团聚。

李修策再度穿过整个加拿大，前往温哥华。不过这一次是去迎接太太、女儿，和其他几位李姓亲属。

李棣华说，父亲觉得那是他一生最快乐的一天 —— 那也是李修策第一次见到他14岁的女儿Nancy。

随后，李棣华三兄弟出生，他是老二。他出生时，父亲已经45岁了。

李棣华收藏的老照片，旧时华裔洗衣店。 照片：Radio-Canada / submitted by Albert Lee

为什么选择哈利法克斯？

早期华裔移民聚集在温哥华和多伦多，而Ngoon Lee为什么会选择哈利法克斯呢？

李棣华的祖父曾告诉李修策，因为“哈利法克斯有朋友和照应”。

而他的分析是，因为口口相传，在开平乡下，有人先期抵达了哈利法克斯，然后陆续有同乡加入。

而且，当时，由于排华政策，华裔在温哥华和多伦多不许在唐人街之外的地方生活，甚至拥有物业也受到限制。

在东部的哈利法克斯，则没有这么多限制。

不过，早期来到哈利法克斯的华裔，大部分经营洗衣店和餐馆，这是政府允许他们从事的职业。

华裔劳工一年工作超过12小时，如果你做餐馆或是洗衣店，每天可以挣到一块到一块四加币。

根据李棣华的研究，到了1952年，哈利法克斯有44个华裔经营的餐馆，近20间洗衣店。

当然，餐馆不完全是中餐馆，大多是在码头或火车站附近，出售汉堡包三明治等快餐。

李棣华的父亲李修策是哈利法克斯第一位大学毕业生。他于1937年取得了工程学学位，但他仅仅在自己的行业做了几年的时间，就失去了工作，因为没有人要雇请华裔。

之后，他购买了一栋老房子，把它改造成能出租的公寓楼，靠租金过日子。

李修策，下排右二，是班上唯一的亚洲孩子。 照片：Radio-Canada / submitted by Albert Lee

充满困惑：在哈利法克斯成长

李棣华对记者表示，小时候，我们三兄弟生活在两个世界，两种文化当中，是非常困惑的。

李棣华在家里不说英文，因为他母亲不会英文。而出门到了学校，就一定要说英文。

他的父亲订了当地的报纸，他们家还是最早拥有电视机的华裔家庭。到了周末，其他华人会聚在他家一起看电视 —— 但是电视里从来没有过华裔面孔，所展示的生活和他的家庭完全不一样。

父亲会在周末带上三个儿子，前往图书馆 —— 这让他们喜欢上了阅读。然后，他会带着儿子们到对面的新省技术大学（Technical University of Nova Scotia) ，骄傲地向他们展示墙上挂着的他的大学毕业照。

在家里，父亲对儿子们的教育是 努力工作，攒钱，照顾家庭 。

但在六零年代长大的男孩子们非常叛逆，父母感到完全不能理解自己的孩子。

李棣华说，我们小时候被要求表现像个成人，等到了青春期，他们反而像对待小孩子那样对待我们。

李棣华接触过很多加拿大的华裔第二代，他的同龄人。