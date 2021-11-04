温哥华新美术馆项目又收到 1 亿加元捐款

星期四（11月4日），温哥华的企业家和慈善家、奥丹基金会主席迈克尔·奥丹 （Michael Audain）宣布了这一消息。他说：

现在轮到我们全家支持温哥华美术馆了。 迈克尔·奥丹，奥丹基金会主席

迈克尔·奥丹先生说，他的捐赠灵感来自温哥华陈氏家族的启发， 2019 年 1 月，温哥华华裔富豪、慈善家陈氏家族为温哥华的新美术馆 （Vancouver Art Gallery / Musée des beaux-arts de Vancouver）项目捐赠了 4000 万加元，在艺术界引发轰动。

温哥华的陈氏家族为温哥华新美术馆项目捐赠了 4000 万加元。 照片：Radio-Canada / Julie Landry

温哥华新美术馆

温哥华新美术馆的建造预计需要 4 亿加元，到目前为止，已经筹集到了 2.4 亿加元。

该机构希望能够通过慈善事业再筹集 8000 万加元，并从政府合作伙伴那里获得 8000 万加元。

温哥华美术馆 VAG 的总裁兼首席执行官 Anthony Kiendl 说， 如果一切按计划进行，我们有望在一年内开始建设，并希望在 2026 年落成。

温哥华现美术馆。 照片：Radio-Canada / Evan Mitsui

（Radio-Canada）