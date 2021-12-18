加拿大企业家欧利瑞。 照片：Radio-Canada

凯文.欧利瑞（Kevin O’Leary，1954-）

加拿大企业家，欧利瑞金融集团的创始人。同时也活跃于加拿大广播公司等电视台的商业节目，并且是数本关于投资理财专著的作者。

凯文.欧利瑞1954年出生在魁北克省蒙特利尔市一个普通家庭。父亲是爱尔兰人，母亲是黎巴嫩人。他后来回忆说，他的商业头脑和理财能力多半来自早年母亲的教诲。

在西安大略大学获得MBA学位后，欧利瑞用母亲资助的1万加元与人合伙开了一家当时还不多见的电脑软件公司，从此投身商界，后来又涉足股市、投资、电视商业节目和写作等领域。2014年，他创建了欧利瑞金融集团，其净资产值为3亿美元。

热内.安杰利。 照片：Reuters / Mathieu Bélanger

热内.安杰利（René Angélil，1942-）

歌手，经纪人，加拿大著名歌手赛琳娜.迪翁的丈夫。

热内.安杰利1942年出生在魁北克省蒙特利尔市，父母分别是叙利亚裔和黎巴嫩裔移民。他最早以一名流行摇滚歌手的身份踏入乐坛，所在的演唱组合解散后转为经纪人。

好几个魁北克歌手经他手下成名，但是他最辉煌的成功无疑是赛琳娜.迪翁。1980年底他第一次听到迪翁演唱的一首歌的小样，遂决定做她的经纪人。当时迪翁年仅12岁。

1994年，他和已是流行乐坛天后的迪翁结婚。他们有三个儿子。

保罗.安卡。 照片：Getty Images / Martin Bernetti

保罗.安卡（Paul Anka，1941-）

加拿大歌手，歌曲创作者，演员。后入美国籍。

保罗.安卡1941年出生于渥太华，父母分别是叙利亚裔和黎巴嫩裔移民。他在中学时代就展露出音乐才华。1957年，16岁的安卡在参加一场面试时演唱了自己创作的《戴安娜》，一炮而红。次年他有四首歌进入排行榜的前二十名，使他成为当时最受欢迎的少年偶像之一。

像许多美国歌手一样，安卡在六十年代中期受阻于披头士等演唱组合的 英国入侵 ，十余年里没有进过排行榜的前25名。1974年他创作并演唱的《你有了我的宝宝》重新占据排行榜头名，此后不断有佳作问世。2005年，他的名字被刻在位于多伦多的加拿大名人大道上。

莱瑞.沙本。 照片：CBC

莱瑞.沙本（Larry Shaben，1935-2008）

阿尔伯塔省政治家，首位在加拿大省级政府中担任部长职务的阿拉伯裔穆斯林。

莱瑞.沙本1935年出生在阿尔伯塔省的一个黎巴嫩裔移民家庭。他没有上完大学就开始工作。1975年他作为进步保守党候选人参加省选，进入省议会。1979年再度当选后，他被任命为阿尔伯塔省公共服务部长，从而成为加拿大第一个担任省级部长的穆斯林。他后来又连续赢得两届省选，先后担任房屋建设和经济发展部长。1989年退出政坛。

9.11 恐怖袭击事件后，沙本呼吁理解和宽容，积极推动埃德蒙顿伊斯兰学院的建立，并担任过阿尔伯塔大学伊斯兰研究所的所长。

沙本2008年9月因癌症去世，享年73岁。

爱德华王子岛第27届省长乔.吉兹。 照片：CBC

吉兹父子：乔和罗伯特（Joe Ghiz, 1945-1996；Robert Ghiz, 1974-）

乔.吉兹是爱德华王子岛的第27届省长，也是加拿大的第一个非欧洲裔省长。他去世11年后，他的儿子罗伯特.吉兹当选为该省第31届省长。

乔.吉兹的父亲是一个黎巴嫩移民，在爱德华王子岛省会夏洛特敦开了一家便利店。乔.吉兹毕业于达尔豪西大学法学院和哈佛法学院，从政前在夏洛特敦做律师。他在1981年当选为爱德华王子岛自由党领袖，次年省选，自由党落败。但乔.吉兹当选，成为省议会的反对党领袖。1986年和1989年他带领自由党连续两次赢得省选，担任省长直到1993年。

第31届爱德华王子岛省长罗伯特.吉兹。 照片：La Presse canadienne / Andrew Vaughan

爱德华王子岛是加拿大最小的省份，但是乔.吉兹在任期间却是全国知名度最高的省长之一。在加拿大和魁北克省的统独及宪法之争中，他主张以让步换取统一。他在1992年辞去省长职务后先后担任母校达尔豪西大学的法学院长和爱德华王子岛省高等法院法官。1996年，乔.吉兹因癌症去世，享年51岁。

罗伯特.吉兹学的是政治学。他在父亲死后搬到渥太华，先后在联邦政府内和新斯科舍银行任职。2003年，他回到爱德华王子岛，竞选自由党领袖和省议员。2007年，他带领自由党赢得省选，从而使该省产生第二对父子省长。第一对是同属自由党、在1936-1943和1966-1978年主政的坎贝尔父子。

罗伯特.吉兹在2015年2月一并辞去党领袖、省长和省议员的职务，退出爱德华王子岛政坛。

加拿大著名电影人唐纳德.谢比博。 照片：CBC

唐纳德.谢比博（Donald Shebib，1938-）

加拿大电影导演，编剧，作家，制作人。

唐纳德.谢比博1938年出生在多伦多的一个黎巴嫩裔移民家庭。他在1970年以不到75000加元的制作经费拍摄的《一路前行》（Goin’ Down the Road）讲述了两个年轻人从新斯科舍省家乡开车前往多伦多找工作的故事。这部电影被公认为加拿大电影史上的里程碑。

谢比博在多伦多大学上学时，专业是社会学，酷爱足球。因此有评家说，他如果成为一个社会学家或足球运动员，或是后来去加利福尼亚学电影后留在美国，加拿大电影都不会是今年的面貌。

《一路前行》获得1970年的加拿大最佳剧情片奖。他的另一部电影《鱼鹰》1979年获得莫斯科国际电影节金奖提名。2011年，谢比博拍摄了《一路前行》的续集。

加拿大剧作家、导演瓦日迪.穆阿瓦德。 照片：AFP / Getty Images/Anne-Christine Poujoulat

瓦日迪.穆阿瓦德（Wajdi Mouawad，1968-）

加拿大剧作家，导演，演员。

瓦日迪.穆阿瓦德1968年出生在黎巴嫩，10岁时跟随父母移居法国，1983年移民加拿大，定居魁北克省蒙特利尔市。他对戏剧的热爱始于少年时代。1991年从蒙特利尔的加拿大戏剧学院毕业后，他与人合作执导话剧，同时开始创作自己的剧本。2005年，他在法国和蒙特利尔成立了自己的剧院。

他的作品多次获奖。根据他的话剧《焦土之城》改编的同名电影2011年获得奥斯卡最佳外语片提名。同一年，他执导古希腊悲剧三部曲《女人们》时请法国歌手康塔为合唱部分作曲并参加演出。因康塔数年前殴打女友致死被判刑，此事在法国和加拿大都引起极大争议。

穆阿瓦德在2009年获得加拿大勋章，同年还获得法兰西学院颁发的戏剧大奖。

马赫.阿拉尔。 照片：La Presse canadienne

马赫.阿拉尔（Maher Arar，1970-）

阿拉尔1970年出生在叙利亚，17岁时移民到加拿大。他拥有叙利亚和加拿大双国籍，先后在麦吉尔大学和魁北克大学就读计算机工程和电子通讯专业，获硕士学位。这期间结识了麦吉尔大学的金融博士生莫妮亚.玛兹赫。两人1994年结婚，有两个孩子。1997年一家人迁居渥太华。

2002年9月，阿拉尔从突尼斯探亲度假归来，在美国纽约转机时被拘留。美国安全部门怀疑他是基地组织成员，在没有证据的情况下，把他单独监禁两周后遣返到叙利亚。他在叙利亚被关押将近一年，期间受到酷刑折磨。

阿拉尔在妻子和维权人士不懈的奔走努力下获释。叙利亚政府稍后宣布没有找到任何阿拉尔与恐怖活动有关的证据。加拿大的一个专门委员会在调查后也得出了同样的结论。2007年，他获得了加拿大总理哈珀的正式道歉和一千万加元的赔偿。

阿拉尔获得数项人权奖，并被美国《时代》杂志评为2004年的年度新闻人物和2007年的百名最具影响力人物之一。