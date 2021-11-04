疫情大流行导致加拿大的医疗保健支出大增

周四 （11 月 4 日）发布的这份报告称，全国医疗总支出在2020 年增长了 12.8%，这是 30 多年的最大增幅。

卫生信息研究所说，在2015 年至 2019 年期间，医疗保健开支的年均增长率一直维持在 4%。

2020年，加拿大的人均医疗保健支出为 $7,931；2021 年，预计这一数额将达到人均 $8, 019。

疫情导致开支大增

CIHI 报告指出，医疗保健开支的大增主要是由 COVID-19 疫情造成的。

2020 年联邦、省和地区政府与 COVID-19 相关的卫生开支为大约 306 亿加元， 2021 年预计这一开支还会大幅增加。

报告说，在这 306 亿加元中，30% 用于治疗新冠， 31% 用于医疗用品，27% 用于疫苗接种，10% 用于测试和接触者追踪。

2021 年加拿大的人均医疗保健开支预计将为人均 $8, 019。 照片：getty images/istockphoto / OZANKUTSAL

2020 年，加拿大卫生预算的约 10% 被用于与 COVID-19 相关的卫生活动， 2021 年的这一比例预计约为 7.4%。

为今后做准备

有专家表示，随着 COVID-19 大流行的消退，与管理疫情相关的成本也将下降。然而，仍需为今后有可能再发生的疫情储备资金。

Université Lakehead 的经济学教授利维奥·迪马特奥 (Livio Di Matteo) 说，大流行后增加卫生预算和改善卫生系统的压力将会很大。

（Radio-Canada）