加拿大政府将终止对石油公司的财政支持

在格拉斯哥联合国气候大会期间，加拿大、美国、新西兰和哥斯达黎加等 24 个国家签署了一个国际声明，承诺将把公共资金用于清洁能源开发。

官员们表示，如果签约国都实施这一协议，每年将可以把约 150 亿美元（186 亿加元）的公共资金从化石燃料领域转移到清洁能源中。

世界经济在向清洁能源转型。 照片：Radio-Canada / Courtoisie: TechnoCentre Éolien

加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森（ Jonathan Wilkinson ）宣布说， 我们正处于气候危机中，我们急迫需要在世界各地的所有经济领域减少排放量，这当然也包括能源行业。

他说， 加拿大的签名意义重大，因为我们是世界上最大的能源生产国之一。

在周三晚上接受采访时，乔纳森·威尔金森表示，政府已经决定终止对石油业的补贴，这是这一过程的第一步。

加拿大环境部长 Jonathan Wilkinson 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

对于上述最新宣布，总部位于加拿大温尼伯市的国际可持续发展研究所 （International Institute for Sustainable Development）所长理查德·弗洛里佐恩 （Richard Florizone）表示：

从我们和许多民间社会组织的合作伙伴的角度来看，这是具有历史意义的一天。 国际可持续发展研究所所长理查德·弗洛里佐恩 （Richard Florizone）

EDC

加拿大出口发展公司 (Export Development Canada，EDC) 负责对石油业的财政支持，这是一家促进加拿大公司在海外发展的国有企业，为加拿大公司提供各种金融支持。

去年，在油价跌至历史低点后，该机构向加拿大的石油业提供了约 10 亿加元的支持。

终止对燃煤发电项目的财政补贴

上个星期，包括加拿大在内的 G20 国家也发表了类似的声明，终止对燃煤发电项目的金融支持。

（CBC）