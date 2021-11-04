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加拿大将终止对石油公司的财政支持
加拿大联邦政府于周四 （11月4日）上午宣布，将在明年年底前停止对石油和天然气公司运作以及在海外扩展的财政支持。
在格拉斯哥联合国气候大会期间，加拿大、美国、新西兰和哥斯达黎加等 24 个国家签署了一个国际声明，承诺将把公共资金用于清洁能源开发。
官员们表示，如果签约国都实施这一协议，每年将可以把约 150 亿美元（186 亿加元）的公共资金从化石燃料领域转移到清洁能源中。
加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森（ Jonathan Wilkinson ）宣布说，
我们正处于气候危机中，我们急迫需要在世界各地的所有经济领域减少排放量，这当然也包括能源行业。
他说，
加拿大的签名意义重大，因为我们是世界上最大的能源生产国之一。
在周三晚上接受采访时，乔纳森·威尔金森表示，政府已经决定终止对石油业的补贴，这是这一过程的第一步。
对于上述最新宣布，总部位于加拿大温尼伯市的国际可持续发展研究所 （International Institute for Sustainable Development）所长理查德·弗洛里佐恩 （Richard Florizone）表示：
从我们和许多民间社会组织的合作伙伴的角度来看，这是具有历史意义的一天。
EDC
加拿大出口发展公司 (Export Development Canada，EDC) 负责对石油业的财政支持，这是一家促进加拿大公司在海外发展的国有企业，为加拿大公司提供各种金融支持。
去年，在油价跌至历史低点后，该机构向加拿大的石油业提供了约 10 亿加元的支持。
终止对燃煤发电项目的财政补贴
上个星期，包括加拿大在内的 G20 国家也发表了类似的声明，终止对燃煤发电项目的金融支持。
（CBC）