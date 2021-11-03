调查发现有更多加拿大人对种族关系的现状感到悲观

这些发现是加拿大种族关系基金会（Canadian Race Relations Foundation ，CRRF）今天发布的一项全国性调查的结果，该基金会是一个致力于消除种族主义的政府机构。

这项与环境研究所 （Environics Institute）合作进行的调查发现，当被问及不同种族的人在加拿大的相处情况时，有 23% 的受访者选择 总体上很差 ，高于该基金会在 2019 年进行同一调查时的 17% 。

但大多数受访者仍然保持更积极的前景：64% 的受访者表示，加拿大的种族关系状况 总体良好 ，不过这个数字低于 2019 年的 71%。

13% 的受访者表示他们不能说关系是好是坏。

加拿大种族关系基金会行政主任 Mohammed Hashim 表示，社会对种族主义的认识出现了 戏剧性的飞跃 。

加拿大种族关系基金会主任 Mohammed Hashim. 照片：(Shanifa Nasser/CBC)

CRRF 报告称，公众对加拿大种族主义观念的转变 无疑是美国和加拿大备受瞩目的种族不公正事件的结果，这些事件促使人们重新审视警务、制度政策和历史记录。

加拿大黑人、原住民的看法与白人不同

尽管人们认为过去两年发生的事件已经改变了更多的公众对种族问题的看法，但加拿大种族关系基金会的调查表明，在最有可能成为种族主义目标的群体中，看法更加悲观。

在加拿大黑人中，不到一半的受访者 (49%) 表示加拿大的种族关系总体良好，低于 2019 年的 72%。

只有四分之一的加拿大黑人表示他们的机遇在过去十年中有所改善。

原住民的反应相似：51% 的人表示种族关系状况总体良好，略低于 2019 年的 56%。

在某些情况下，黑人和原住民的看法与接受调查的白人受访者的看法截然不同，白人通常对加拿大的种族主义状况给予更积极的评价。

（CBC）