IV - 政治立场与诉求

= 阿拉伯移民对伊斯兰教的态度 =

伊卡律特市的清真寺。 照片：Radio-Canada / Matisse Harvey

阿拉伯世界中常见的政治主张有伊斯兰主义和相对来说比较世俗化的民族主义，但是在加拿大的阿拉伯裔新移民中也有一部分人持第三种主张：世界主义。它的信奉者推崇超越宗教和国家的普世文化。

世界主义者认为宗教归属和国家认同会把原籍国的纷争带到加拿大来。他们对伊斯兰教和穆斯林团体的诉求通常抱有敌意。

伊斯兰主义带来的分歧

魁北克大学社会学教授拉沙德.安东尼奥斯说，在过去四十年中，伊斯兰教变成一个非常重要的身份认同和政治诉求，原教旨主义在沙特阿拉伯的支持下影响越来越大。由此产生的后果是，一方面阿拉伯国家中的非穆斯林被排除在外，另一方面，分裂也在伊斯兰教内部产生。许多穆斯林并不认同极端保守的新势力。一些人决定移民正是为了逃避极端伊斯兰主义，希望在加拿大过上相对自由的生活。

离开故土不一定能逃离争端

但是安东尼奥斯教授说，这两个层面的分歧在加拿大的阿拉伯移民中都有体现。

安大略和魁北克是阿拉伯裔移民最多的两个省份。在魁北克省，来自不同国家的阿拉伯裔移民之间的的联系偏重文化，尤其是在非穆斯林社区。安大略省的阿拉伯裔移民中穆斯林人数更多，其宗教认同大过国家认同和文化认同。

在研究阿拉伯裔移民群体时决不能忽略这些因素，因为你能从中明白为什么阿拉伯人彼此难于合作的部分原因。 引自 拉沙德.安东尼奥斯，魁北克大学社会学教授

当极端保守的穆斯林人士以宗教自由名义要求政府或社会 行方便 时，阿拉伯裔基督徒社区对此很反感。新教徒和天主教徒在原籍国曾经受到不同程度的迫害。但是为了避免激化矛盾，非穆斯林团体通常不愿意公开表明立场。站出来抨击极端伊斯兰主义的阿拉伯社区人士往往是以个人身份。而且过去受迫害的经历往往使他们的言辞和态度比主流社会更为尖锐。

相关链接：

加广英语部：采访《我的阿拉伯之春，我的加拿大》的作者Elie Nasrallah （新窗口）

蒙特利尔全球化研究中心：阿拉伯人在加拿大 （新窗口）

= 阿拉伯裔移民对魁北克价值观宪章的看法 =

穆斯林少女。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

2013年到2014年，魁北克省政府提出的价值观宪章草案（或称世俗化宪章）引起了极大争议。草案建议在政府机关和公共服务领域的工作场所禁止明显的宗教服饰，并就如何对宗教人士或少数族裔的特殊要求做 合理妥协 制定明确规定。穆斯林妇女的头巾是最明显的宗教服饰，而特殊要求也经常来自穆斯林人士。因此这个群体，连带所有阿拉伯裔移民，被推到了这场大辩论的中心。

价值观宪章草案也在穆斯林当中引起了分歧。魁北克省穆斯林与阿拉伯世俗化协会负责人哈鲁恩.布阿兹认为，价值观宪章是恐怖宪章。

布阿兹反对在工作场所禁止明显宗教服饰。他说，一个穆斯林女职员，只要能用一视同仁的态度为所有人提供服务，她是不是用头巾遮住头发并不重要。如果我们不用一个人的行为，而是用他的身份来评判他，这就是歧视。

68%的法裔魁北克人支持在工作场所禁止明显宗教服饰 魁北克社会摆脱天主教会的权威、妇女获得自主地位不过是半个世纪前的事。正如受过极端伊斯兰主义迫害的阿拉伯人反对穆斯林诉求格外激烈一样，经过抗争才获得自由的魁北克人也对宗教势力进入学校等公共领域格外敏感。因此穆斯林要求过分的 合理妥协 尽管只是个案，但每一次发生都会引起强烈反响。

突尼斯裔喜剧演员娜比拉.本.尤赛夫却认为，为了保证政府机构和公共服务机构的世俗化，工作人员不应该表露他们的宗教信仰。禁止宗教服饰因此是必要的。

她对价值观宪章的最大不满是它的名字，认为它应该被称为世俗化宪章，而不是魁北克价值观宪章。 你能想象一个美国价值观宪章、或者法国价值观宪章么？

这位出生在阿拉伯穆斯林国家的女性，抨击起穆斯林妇女的面纱和头巾来，大胆程度超过任何一个加拿大女权主义者。

= 对阿拉伯裔移民的歧视和偏见 =

许多人对阿拉伯裔移民有偏见。 照片：Getty Images / Rebecca Hallas/Fairfax Media

早在十几年前，民意调查就已经显示，移民，尤其是阿拉伯裔移民在加拿大遇到的排斥和偏见呈上升趋势。

在加拿大研究协会 （新窗口）2002年主持进行的一项民调中，受访人被要求在原住民、黑人、犹太人、阿拉伯人等群体中选出相对来说 在加拿大社会中形象负面的群体 。结果是33%的人认为原住民形象负面，紧随其后的就是阿拉伯裔移民。30%的人认为他们形象负面。

今天，在 伊斯兰国 武装的暴行和渥太华枪击案之后，对阿拉伯移民的偏见更是有增无减，尽管渥太华的枪手并不是阿拉伯人。在许多人的心目中，阿拉伯人一定是穆斯林，而穆斯林多半是恐怖分子的同党。

叙利亚裔90后沙瓦夫在多伦多街头的随机采访：你对阿拉伯人知道多少？

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绝大部分阿拉伯裔移民热爱加拿大 根据加拿大统计局2002年的一份报告，阿拉伯裔移民中有88%表示对加拿大怀有强烈归属感，69%的阿拉伯裔选民在上一次联邦大选中投了票，39%的阿拉伯裔移民在过去一年中参加了一个社区团体。 但与此同时，26%的阿拉伯裔移民表示受到过歧视或不公正对待。超过一半（54%）的歧视与工作有关，例如升职或面试机会。

丽玛.艾勒库里的故事

供职于蒙特利尔《新闻报》的阿拉伯裔记者丽玛.艾勒库里出生在加拿大，浓重的魁北克口音和本地人没有什么两样。她的父母是叙利亚的亚美尼亚人，1967年移民到加拿大。她不喜欢别人称她是 阿拉伯记者 ，总觉得这个标签有一些可疑的色彩。

她在一次采访中讲述了她家和加拿大以及《新闻报》的渊源。她的祖父去世后，家人在他的遗物中找到一份《新闻报》的订阅单，时间是上个世纪20年代。祖父是亚美尼亚大屠杀的幸存者，1915年从土耳其逃到叙利亚。他很小就挑起养家的担子，从未进过学校，但一直勤于自学。

他利用在东方快车工作的机会，经常捡拾欧洲乘客留下的报刊，靠着一本字典慢慢学会了法语。他梦想有朝一日移民加拿大，因此成了《新闻报》的订户。他收到的订阅单和回信是当时的总编贝尔蒂奥姆亲自执笔。由于远隔大洋，报纸要过一个月才能寄到他手里。

当艾勒库里把这个故事讲给自己的两个孩子听时，早已习惯在网上看《新闻报》的他们不免着急：这位从未谋面的曾祖父竟然要等一个月才能知道冰球比赛的结果！

1967年，艾勒库里的祖父带着一家人来到蒙特利尔。据说，他刚放下箱子就看到了街头的一个投币式报亭。怀着激动的心情第一次投下硬币，买到当天的《新闻报》，是他在加拿大的新生活的开始。

在祖父收到第一张订阅单将近一个世纪后，艾勒库里做了《新闻报》的专栏记者。

相关链接：

加拿大百科全书：偏见与歧视 （新窗口）（英语）

沙瓦夫自媒体：我的家在加拿大 （新窗口）

= 阿拉伯之春中的突尼斯移民 =

阿拉伯之春中的突尼斯示威者。 照片：AFP / Fethi Belaid

2011年初，突尼斯街头的抗议浪潮让远在大洋彼岸的加拿大政府沾了一脚泥。本.阿里变成前总统后，他的内兄贝尔哈桑.特拉布勒西带着全家悄悄来到了蒙特利尔。原来这个 突尼斯副国王 早已拿到了加拿大永久居留权，老家呆不下去，他就带着家人奔蒙特利尔来了。

特拉布勒西是一个大家庭的长子，共有九弟一妹，家境原本普通。但是在妹妹莱拉1992年嫁给突尼斯总统后，他在十年内成为巨富。方法也并不新鲜，比如低价购买耕地和公用土地，然后更改土地类别，盖豪华住宅高价出售。后来他又开了一家航空公司，维修和管理都由突尼斯国有航空公司提供，当然是免费的。蒙特利尔律师巴勒第说： 国家机器为他们所用的程度是难以想象的。没有人敢拒绝他任何事。 本.阿里夫妇的家族拥有全国财富的一半。而这位大舅子是这个金钱王国的总管。在突尼斯临时政府发布的逮捕令上，他的名字也在其中。

这样一个人，现在来到加拿大。消息一传出，蒙特利尔的突尼斯移民就开始抗议，要求加拿大政府把他遣送回国。特拉布勒西一家的永久居留权因没有住满规定年限被取消了。但是他立刻提出了政治避难申请。

总理哈珀一早声明加拿大不欢迎特拉布勒西，并且会尽力与突尼斯政府的司法部门合作。但是，正如前外长坎农所说，加拿大政府的手是被捆住的，那条绳子叫法律。裁决、上诉、评估… … 穷尽所有法律程序可以拖多长时间，看看赖昌星的例子就知道了。在赖昌星之前，还有一个印度人辛格，从申请政治避难到最后终于被遣返，过了十七年。

这正是突尼斯人不愿意见到的，而普通加拿大人对难民审批制度的怨气也越来越大，认为加拿大正在变成罪犯的天堂，政府在浪费纳税人的钱。但是且慢，不是说金币有两面么？我们再来听听另一个突尼斯人的故事。

十多年前，哈马迪.卡穆恩是突尼斯市邮政总局的局长，也算是个生活优裕的高官了。他为自己将来的退休生活买了一艘捕金枪鱼的船。不幸本.阿里众多的妻舅之一（不是来加拿大的这个）看上了它，诈取未遂，便把他抓了起来。卡穆恩被关了十几天，其中有八天被拷打折磨侮辱，行刑者还威胁要强奸他的妻子和女儿。出狱后，他带着全家离开了突尼斯。那条船以及所有无法带走的家产，都落在了特拉布勒西兄弟手里。

卡穆恩一家来到加拿大申请政治避难。但是，不知是因为突尼斯政府那时声誉尚好，还是因为移民官无法想象因一条船引发的悲剧，他们的申请被拒绝了。接下来，就是上诉、被驳回，遣返令，风险评估… …，长达六年。最后在遣返风险评估这一关，法官终于裁定准许他们留在加拿大，这时离他们原定被遣返的时间只剩下三个星期了。卡穆恩一家在蒙特利尔住下来，他做了保安，妻子在一个老人公寓里做助理。说起当年的经历，这个六十多岁的男人还会眼眶发红。

蒙特利尔市的突尼斯移民。 照片：Facebook “Tunisiens à Montréal”

在一个完美的理想国里，会有一个贤明而公正的国君下令庇护卡穆恩，赶走特拉布勒西，并且得到人民的赞颂。但是在并不完美的加拿大，大家只能一面抱怨一面仰赖法律。而传说中代表司法的那位手持天平和利剑的女神，是盲眼的。她看不见倒在自己剑下的是谁。所以，加拿大如果收紧难民法，免不了会把卡穆恩这样的受害者送回地狱。但是像现在这样一板一眼，特拉布勒西可能会在蒙特利尔住上很多年。那也是卡穆恩的噩梦。

不过就算法律千疮百孔，我还是不敢对 贤明国君 抱幻想。因为在现实生活中，国君即使贤明，也可能像本.阿里一样，迷上一个有着十个贪婪兄弟的女人，为她抛弃发妻，掏空国库。

2015年3月，加拿大移民及难民委员会裁定特拉布勒西因重大犯罪行为无权申请难民身份。但这项裁决不涉及他的妻儿。他已经表示将提出上诉，要求对这项裁决进行司法检验。

（吴薇，原载于专栏“微风细语加拿大”）

相关链接：

加广英语部：采访《我的阿拉伯之春，我的加拿大》作者Elie Nasrallah （新窗口）

加广法语部：加拿大的阿拉伯移民如何看阿拉伯之春？ （新窗口）

Facebook: 突尼斯人在蒙特利尔 （新窗口）