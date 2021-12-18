III - 语言与宗教

= 相当一部分阿拉伯裔加拿大人不是穆斯林 =

穆斯林在阿拉伯裔加拿大人当中超过半数。 照片：RCI

在阿拉伯裔加拿大人中能够找到众多天主教和新教的教派，如科普特正教、希腊东正教、马龙教派等等。他们当中甚至有犹太教徒。因此，宗教对某些阿拉伯人来说是凝聚力，对另一些人来说可能是分歧之源。

2001年人口普查时，阿拉伯裔加拿大人中的穆斯林和各派基督徒各占44%。2011年的人口普查可以选择填写不涉及宗教的简化表格，因此加拿大统计局无法得知目前穆斯林在阿拉伯裔移民中的准确比例。但是根据加拿大阿拉伯研究所的一份报告，目前穆斯林的比例已上升到55%。

阿拉伯裔基督徒更容易融入主流社会

政治学教授亨利.哈比博（Henri Habib）说，在阿拉伯国家，宗教是最重要的身份认同。你首先是某种宗教的信徒，其次才是国家和族裔之分。正因为这个原因，阿拉伯裔基督徒融入加拿大主流社会比穆斯林更容易。他们和加拿大本地人通婚相对来说也更普遍。

穆斯林也并不全是阿拉伯人

如果说把阿拉伯人等同于穆斯林是个错误，那么认为 穆斯林都是阿拉伯人 这个错误在西方国家同样常见。2009年蒙特利尔的阿富汗移民沙菲亚伙同长子和第二个妻子杀害发妻和三个女儿 （新窗口）。此案震惊全国，但是把这个阿富汗穆斯林家庭当成阿拉伯人的加拿大民众为数不少。

这个印象有其历史渊源。伊斯兰教在七世纪兴起时阿拉伯人确实占了教徒的大多数。但是阿拉伯帝国的扩张和伊斯兰教在一千多年中的传播，使阿拉伯人在今天的全球穆斯林中仅占不到四分之一。穆斯林人数最多的国家是南亚国家印尼。它并不是阿拉伯联盟成员国。

伊斯兰组织发声时，不要误以为这是全体阿拉伯裔移民的立场

加拿大人对本国阿拉伯裔移民的一个相当普遍的看法是：他们是一个同文同种的集体，强大，甚至危险。当某些穆斯林的言行引起争议时，加拿大人对阿拉伯人的成见和负面印象就会浮上表面，在公开场所表露出来。

舍尔布鲁克大学政治学教授萨米.奥恩（Sami Aoun)说，实际上 阿拉伯裔加拿大人的立场 在绝大部分情况下根本不存在。无论是以巴冲突，还是叙利亚内战，来自不同国家、属于不同宗教、甚至经历和教育背景不同的人都各有各的立场。即使是阿拉伯之春带来的激动，也只维持了很短一段时间就被争吵代替了。

相关链接：

加拿大政府：加拿大的不同宗教 （新窗口）（英语）

阿拉伯裔加拿大人最古老的东正教堂之一：蒙特利尔圣乔治教堂 （新窗口）

= 阿拉伯语在全世界的使用 =

阿拉伯语是加拿大城市中使用人数最多的语言之一。 照片：Getty Images / Godong/Universal Images Group via Getty Images

绝大部分阿拉伯裔移民能用英语或法语交谈。

2001年的统计数据显示，仅有4%的阿拉伯裔移民既不懂英语也不懂法语。在工作场所不使用英法语的阿拉伯裔移民为2%。

但是不懂英法语的阿拉伯裔女性移民要多于男性。语言障碍使她们中的一些人陷于孤独。

与此同时，阿拉伯语是加拿大城市中使用人数最多的语言之一。

一个让许多加拿大人惊讶的事实是，在首都渥太华地区，使用人数最多的非官方语言不是中文，也不是西班牙语，而是阿拉伯语。

然而阿拉伯语和伊斯兰教一样，既可成为族群之间的粘合剂，也可制造纷争。这是因为，在漫长的伊斯兰教传播的过程中，阿拉伯语的传播大部分情况下紧随其后，但有时也会受到阻碍。反过来，使用阿拉伯语的族群可能接受伊斯兰以外的宗教。凡此种种，使阿拉伯语如同亚洲地区的汉语和拉美地区的西班牙语一样，并不总是能让使用者成为一个大家庭的成员。

加拿大社会学教授安东尼奥斯说，阿拉伯语对加拿大的阿拉伯裔移民来说并没有政治意义，也没有起到凝聚作用。它只是一个沟通交流的工具而已。而且第二代、第三代移民正在渐渐忘记它，尤其是阿拉伯裔基督徒。

《古兰经》的语言

许多穆斯林认为，一个好穆斯林必须掌握阿拉伯语，因为这是伊斯兰教经典《古兰经》使用的语言。

阿拉伯语在全世界的使用。 照片：Arab Atlas

阿拉伯国家联盟的22个成员国均以阿拉伯语为主要语言。另外在伊朗、以色列和一些非洲国家也有相当一部分人口使用阿拉伯语。

相关链接：

加广英语部：采访渥太华大学阿拉伯研究所创办人奥贝伊德 （新窗口）

加拿大广播公司：穆斯林与真主交流的工具 （新窗口）

BBC: 阿拉伯语简介 （新窗口）（英语）