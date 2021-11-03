安大略省将提供 COVID-19 加强针，70 岁以上者本周开始预约

有关官员说，优先群体涵括大约 275 万人，他们可以从北美东部时间 11 月 6 日 （星期六）上午 8 点开始进行预约。

立即符合条件的群体包括：

年龄在 70 岁以上的安大略人，他们在第二次接种约 6 个月后免疫力下降的风险更高，并且也更容易在感染 COVID-19 后变成重症患者；

卫生保健工作者和特定的基本护理人员；

接种了两剂阿斯利康疫苗，或在其他地方接种了一剂 Janssen 疫苗的人；

原住民、因纽特人和梅蒂斯人及其他们的非原住民家庭成员。

安省官员在周三举行的新闻发布会上说，安大略省根据国家免疫咨询委员会（National Advisory Committee on Immunization，NACI）上周发布的指南选择了上述群体。

一年一度的冬季病毒

安大略省的首席卫生官摩尔（ Kieran Moore） 医生周三还对记者表示，COVID-19 很可能会成为 一年一度的冬季病毒 。

安大略省卫生官 Kieran Moore 医生。 照片：La Presse canadienne / Tijana Martin

摩尔医生说，现在大约四分之一的安大略人仍未完全接种 COVID-19 疫苗，不过这一数字也包括目前没有资格接种疫苗的 11 岁以下儿童。

永远不要低估这种病毒

摩尔医生接着说，目前未接种疫苗的人，如果不进行免疫接种，最终可能会感染 COVID-19。

他还呼吁未接种疫苗的医护人员去接种疫苗，他说，他认为这是医护人员的 职业职责 。

他警告人们 永远不要低估这种病毒 ，并表示如果病毒继续变化，不是没有可能再增打疫苗。

符合条件的安大略人将能够通过安省的疫苗门户网站进行预约。

一些药店也将参与打加强针的项目。

（CBC）