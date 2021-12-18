II - 阿拉伯人在加拿大

= 身份认同：是阿拉伯人还是加拿大人 =

阿拉伯裔移民的身份认同。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

根据2011年的加拿大人口普查，超过47万加拿大人在家里使用的第一语言是阿拉伯语。但是说阿拉伯语的并不一定是阿拉伯人。在一些中东国家，有一部分人虽然说阿拉伯语，但出于政治或文化原因，并不认为自己属于阿拉伯世界。

每个阿拉伯国家都有自己的文化。准确地说， 阿拉伯文化 应该是复数的。蒙特利尔的阿拉伯世界文化节2010年曾经用更宽泛的 阿拉伯习俗 作为主题。魁北克大学蒙特利尔分校的社会学教授拉沙德.安东尼奥斯说，我们实际上无法把加拿大的阿拉伯裔移民划归在一个社区或族群里。

康考迪亚大学的哈比博教授进一步解释说，不仅从阿拉伯联盟国家来到加拿大的阿拉伯人之间有许多分歧和区别，而且不少阿拉伯新移民和接纳他们的社会之间也存在着一条鸿沟。大部分人固守自己原有的文化。加拿大强调多元化，这在某种程度上并不利于新移民的融入。

移民及其后代的身份认同

幼年时就来到加拿大的人或在加拿大出生的移民后代被称为 第二代移民 。他们中有些人很快融入主流社会，有些人认为自己始终是叙利亚人或摩洛哥人，但是也有人同时在两种文化中找到自己。

蒙特利尔的丽姆.莫森是一个黎巴嫩裔的 移二代 。她4岁就随父母来到加拿大，成长过程中一方面有来自主流社会的教育和影响，另一方面有来自家庭的穆斯林和阿拉伯传统教育。她说，这个过程中有冲突，有新发现，需要不断自我定位。

她认为，开放的心态和对自己的多重身份保持自信非常重要。有些移民父母在这个问题上的态度过于封闭。而第二代移民的成长经历会让他们在面对下一代的身份认同问题时处理得更好。

（编译自法语部Stéphane Parent和Anne-Marie Yvon的采访和报道。）

相关链接：

加广法语部采访记者丽玛.艾勒库里：不想做阿拉伯人 （新窗口）

加拿大广播公司：夹缝中的移民孩子 （新窗口）

= 就业与收入 =

阿拉伯裔移民的失业率高于平均水平。 照片：Reuters / Mark Blinch

好消息是，阿拉伯人是优秀的管理人才。

许多阿拉伯移民有一份令人羡慕的工作。担任高层管理人员的阿拉伯裔移民的比例和有色少数族裔以外的加拿大人相当。担任中层管理人员的阿拉伯裔移民的比例甚至超出后者。在专业人员这个领域，阿拉伯裔加拿大人的表现也超出不属于有色少数族裔的加拿大人。

2006年，加拿大的阿拉伯裔就业者中有12%担任管理工作，而全国平均比例为10%。同一时期有21%的阿拉伯裔就业者从事专业工作，全国平均比例为16%。

坏消息是，阿拉伯裔移民的失业率更高。

仍以2006年的统计数据为例，拥有大学学历的阿拉伯裔移民的失业率为12.6%，在有色少数族裔中是最高的。这个比例在有色少数族裔以外的加拿大人中为3.7%。

招聘时的歧视

根据魁北克省人权与青少年权益委员会 （新窗口）2012年对蒙特利尔地区就业情况的一项调查，拥有英法语传统姓名的应聘者获得面试的机会比拥有外国姓名的人高60%。私营企业的歧视现象更为严重。

主持这项调查的社会学家保罗.埃德说，即使两份简历完全一样，叫约瑟夫（Joseph）的应聘者被录用的机会比名叫尤赛夫（Youssef）的应聘者高得多。他因此建议试行匿名简历。

阿拉伯裔女性的就业之路更为艰难

蒙特利尔市的卡蒂嘉.达里德说，加拿大主流社会对阿拉伯女性的偏见很多，这使她们找工作更困难。大家觉得她们就是一群蒙面的、顺从的、遭受家暴的妇女。她们的简历一拿出来，其学历和工作经历往往让人大吃一惊。

9.11 恐怖袭击事件后，达里德感到人们投向她的目光更加异样。这促使她和几个朋友成立了“魁北克阿拉伯妇女空间”，为阿拉伯裔移民妇女提供就业帮助，包括准备简历和面试，举办讲座，提供交流平台。

高学历，低收入

阿拉伯裔移民的收入低于全国平均水平，但是教育程度却高于有色少数族裔以外的加拿大人平均水平。

2006年，35%的十五岁以上阿拉伯裔移民拥有大学学历，同一时期和同一年龄段的非有色少数族裔加拿大人中，这个比例为16%。

同一年的统计还显示，9%的阿拉伯裔移民拥有硕士或博士学位，非有色少数族裔为4%。

拥有大学学历的阿拉伯裔移民在2001到2006年期间增长了64%，而同一时期的加拿大平均增长率为20%。

2001年，在15岁到24岁这个年龄段，74%的阿拉伯裔移民为全日学生，同一年、同一年龄段的加拿大平均比例为57%。

相关链接：

加拿大阿拉伯商会 （新窗口）

= 他们生活在何处？=

加拿大的阿拉伯裔移民。 照片：Associated Press / Deseret News, Jeffrey D. Allerd

六个阿拉伯裔移民中有五个选择定居安大略省和魁北克省。

安大略和魁北克是加拿大的人口大省。10个加拿大人就有6个居住在这两个省份。但是根据2014年1月公布的一份呈交加拿大移民部的调查报告，阿拉伯裔移民在这两个省的密度更高。

报告显示，在1985年到2012年期间，85%的阿拉伯裔移民选择定居在安大略省和魁北克省。2006这一年，这两个省分别接纳了42%和41%的阿拉伯裔移民。

加拿大的大部分阿拉伯裔移民居住在魁北克省和安大略省。 照片：RCI

魁北克省的阿拉伯裔人口比例最高

在加拿大各省中，魁北克省的阿拉伯裔人口在全省总人口中所占比例最高。

2001年，该省有2%的人口为阿拉伯裔，而在安大略省、新斯科舍省和阿尔伯塔省，这个比例大约是1%。在其他省份和北方三地区，阿拉伯裔人口所占比例低于0.5%。

并不总是有色的少数族裔 许多加拿大人可能没有意识到自己的某个邻居或朋友是阿拉伯裔，因为他们在外貌上并无显著特征。阿拉伯裔加拿大人通常被看作有色少数族裔。但是在今天各族裔混杂的社会里，某些拥有阿拉伯血统的加拿大人同时拥有金发碧眼。

相关链接：

2006年人口普查：阿拉伯裔移民状况 （新窗口）

加广英语部：采访自由撰稿人乌赛玛.坎巴里耶 （新窗口）

= 聚居城市 =

绝大部分阿拉伯裔移民在城市定居。 照片：Reuters / Christinne Muschi

如果你生活在安大略省或魁北克省的大城市，你家周围几十米内很可能就住着一个阿拉伯裔邻居。

2006年的人口普查显示，加拿大的绝大部分阿拉伯裔人口定居在大城市。他们中仅有3%住在城市以外地区。

同一时期，居住在城市以外地区的加拿大人在总人口中占20%，现在这个比例下降到19%。

由来已久

阿拉伯裔移民向来喜欢定居城市，但并不总是聚居在同一区。从上个世纪初开始，安大略省和魁北克省就是大部分阿拉伯裔移民选择定居的地方。今天这两个省接纳的阿拉伯裔移民仍然达到85%。

魁北克省的阿拉伯裔移民主要聚居在大蒙特利尔地区。在安大略省，他们集中在大多伦多地区，但也居住在渥太华、温莎、伦敦和汉密尔顿。

魁北克省蒙特利尔地区：加拿大阿拉伯裔移民的最大聚居地

2006年的人口普查结果显示，蒙特利尔地区有将近十万阿拉伯裔移民，占全国阿拉伯裔人口的37.2%，占该地区有色少数族裔人口的16.7%，占该地区总人口的2.8%。该地区的阿拉伯裔人口自2001年到2006年增长了45.8%。他们中的绝大部分来自摩洛哥、黎巴嫩和阿尔及利亚。

其他省份

阿尔伯塔省的阿拉伯裔人口名列全国第三。他们主要聚居在埃德蒙顿和卡尔加里。接下来是不列颠哥伦比亚省和新斯科舍省，主要聚居城市分别是温哥华和哈利法克斯。

加拿大各大城市阿拉伯裔居民人数。 照片：RCI

相关链接：

蒙特利尔公报：移民是城市人口增长的主要来源 （新窗口）（英语）

加拿大统计局：蒙特利尔阿拉伯裔人口最多 （新窗口）