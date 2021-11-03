国际金融界承诺将致力于让全球经济摆脱化石燃料

星期三（11 月 3 日），在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会 COP26 上，加拿大和英国的前央行行长、现任联合国气候行动和金融问题特使马克·卡尼 (Mark Carney) 做出了上述宣布。

星期三是格拉斯哥 COP26 会议日程上的财务日，马克·卡尼宣布，格拉斯哥净零金融联盟 (Glasgow Financial Alliance for Net Zero，GFanz) 现在汇集了来自 45 个国家的 450 家金融机构，这个金融集团的总资产达到约 130 万亿美元。 .

这些机构，包括加拿大最大的 5 家银行以及 Desjardins 和 la Caisse de dépôt et placement du Québec 在内，承诺参与减排计划，最迟在 2050 年实现碳中和，

COP26 会场外面。 照片：Reuters / Yves Herman

马克·卡尼说，现在我们有了来自世界各地超过 45 个国家的银行、资产管理公司、养老基金、保险公司的承诺，这些金融机构的总资产超过 130 万亿美元，这比设立的目标多了 30 万亿美元。

他接着说，所以，这次 COP26 会议的关键信息之一是： 资金已经在那里。

马克·卡尼表示，我们现在拥有了把气候变化从边缘转移到金融决定前沿的大部分 渠道 ，以使每个财务决策都应考虑到气候问题。为此，公司需要制定可靠的过渡计划并制定可预测的政策，这将使金融部门有信心进行投资。

马克·卡尼称，即将到来的转型将是一场巨变。

联合国气候行动和金融问题特使马克·卡尼 (Mark Carney) 。 照片：Getty Images / Tolga Akmen

马克·卡尼 (Mark Carney ) 曾在 2008 年至 2020 年期间先后出任加拿大银行（ Bank of Canada ）和英格兰银行（Bank of England）的行长。

在从英格兰银行卸任后，马克·卡尼出任了联合国气候行动和金融问题特使，同时也是格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）的主席。

该联盟旨在将世界各地的银行和资产管理公司联合起来，推动世界经济从化石燃料向清洁能源转型，加速向净零碳排放的过渡，进入一个由清洁能源驱动的新时代。

（CBC）