【报道】新斯科舍省移民服务协会总裁沃斯女士：我们为新移民安居新省提供通道

加拿大大西洋新斯科舍省首府哈利法克斯市，每到周末，来自中国的新移民加菲和爱丽丝夫妇总会相约几位同样来自中国的移民朋友，一起远足，一起聚餐。他们的年龄相仿，他们孩子们的年纪也差不多，正好可以玩在一起。

加菲介绍说，他们的相处就如同家人。

最近，加广中文台记者有幸受到邀请，参与了这样一次聚会，也采访了几位愿意与大家分享个人经历的新移民。

在座的几位都不约而同提到了该省的移民服务协会（Immigration Service Association of NS, ISANS) 在他们学习英语及找工作过程中所提供的帮助，并且赞扬说，这个机构 很给力，有针对性，帮助巨大 。

新省移民服务协会总裁沃斯女士，希望等待前来加拿大的移民可以选择哈利法克斯。ISANS的网站提供各类移民信息。 照片：Radio-Canada / www.isans.ca

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新省为留住移民做出很大努力

John在国内从事的是海上物流运输。八个月前，他和太太带着两个儿子移民哈利法克斯。

他描述自己能在短短的时间找到了相关专业的工作是 奇迹 。

到达哈利法克斯不久，他参加ISANS帮助新移民寻找找工作的项目。这个项目会根据你的需要帮助你调整简历，专门有课程告诉你目前的人才市场是什么样子，什么样的简历更容易得到雇主的注意，如何了解公司背景，甚至可以通过领英网页了解公司面试者的信息。

而我的经历更像是个奇迹，那个周四接到一间医药公司面试通知，周五正好是和ISANS培训人员一对一面试训练，周二面试。结果，我第一次面试就得到了工作。 新移民John

目前，他在这间医药公司从事样品运输工作。

新移民John称，自己迅速找到本专业工作要感谢ISANS的帮助。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

爱丽丝在ISANS参加了同样的课程培训。她说，在国内那么多人找工作，但是从来没有如此细致的协助找工作的培训课程，很实用，比如如何搜索职位，如何准备简历，如何投放简历，还有面对面的面试培训，告诉你很多面试成功的细节，比如着装，言谈等等。

而加广上周报道中提及的抖音红人李洋也正在ISANS学习英语。

随后，记者专门到访新省移民服务协会总部，并采访了机构总裁詹妮弗·沃斯（Jennifer Watts）女士。

听到几位华裔移民对移民服务协会的评价，她表示，自己非常开心。沃斯女士五年前加入移民服务协会，三年前开始担任机构总裁。

她首先介绍说，这几年，新斯科舍省政府政策一直非常重视和欢迎移民，也一直希望为来到的新移民和难民提供更好的有针对性帮助，比如“大西洋移民试点项目，Atlantic Immigration Pilot, AIP)，各类移民项目的目标只有一个，吸引有能力和技术的专业移民。

在大西洋沿岸省份中，新斯科舍省新移民最终选择留下来的比例是最高的，为71%。

沃斯表示，移民部门当然希望这个比例可以更高。我认为，现实是，和其他地区相比，大西洋省份需要付出更多努力来让移民留下来。我们曾经有过很多讨论，比较我们和其他地区有什么区别，发现有些时候，某些因素超出了我们的控制，比如其他地区的工资比较高，或许某些行业有更好的工作机会，也可能是因为有更大的本族裔社群等。

所以，我们认为，最重要的是为新移民提供就业机会和专业发展机会。同时，我们机构非常理解，服务协会是一条通道，要让每一个经过这里的人更加明确自己对未来路径的设计，我们尽可能提供帮助和资源，安顿以及融入新斯科舍社区。我们明白，让人们在这里感觉能够安居很重要，尤其是对有孩子的家庭来说，每个人都要感觉安定，包括孩子或者配偶。如果家庭成员也能够感觉安心，觉得融入，觉得上了轨道，他们才会真正留下来。 ISANS总裁詹妮弗·沃斯（Jennifer Watts)

针对中国近来移民新省人士，沃斯女士的看法是，他们有专业相关的知识和工作经验，协会能够提供的最重要帮助，是我们说的软性技能（Soft Skills）。比如在工作场所，如何适应加拿大的行业工作和一些工作交流的细微之处，能有交流的自信，服务协会也有专门的项目进行有针对性的专业训练。

沃斯谈新省移民服务协会（ISANS）： 在加拿大，我们这个机构可能是非常独特的一个，没有一个省级的机构，涵盖了如此众多的移民服务项目。 我们帮助安置新来者，尤其是难民；我们为新移民提供帮助；我们有相对规模很大的一个语言学校，设计了30个不同的语言项目，适应不同新移民学英语的需要；我们有一个很优秀的协助新移民找工作团队，他们非常努力，从发现新移民的就业历史，到协助他们寻找本地就业机会；我们也有协助创业的项目，还特别设立了女性创业项目；此外，还有帮助移民员工融入和改变企业文化项目，以及新移民社区融入项目。 所以，我们的移民服务可谓非常广泛和全面。 ISANS目前有300名员工，当中不少是提供英语培训的教师。而在安置和就业培训等方面也有很强的专业团队。

Grant和太太Nina，及他们三个孩子中最小的Rachel。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

给哈法一次机会

接受加广访问的几位新移民把哈利法克斯亲昵地称为 哈法 。他们表示，感谢有这样移民机会，也愿意给哈法一次机会。

我自己找工作的过程不算顺利，英语也不算好，但哈法很美，房价不贵，民众友善，生活品质好。在找工作方面，如果你不挑剔的话，也不算太难。如果有了稳定收入，心就安定下来了。 新移民加菲

目前，他任职于一间公立小学，担任幼教助理，工作很忙碌，依然有计划继续修读英语。

Grant来自四川，曾经从事英语培训，目前在哈法一间教会做会计。

他介绍说，自己在两星期之内做出了移民决定，一年半之后移民成功。最重要是感觉在国内发展机会受限，希望换一个环境。

而他用“顺利”来形容自己在哈法的经历。按照自己的愿望和能力，他希望从事市场营销或销售，也很快在一间汽车销售公司找到了工作。

但某些时候，命运总会另有安排。正当他准备大展拳脚的时候，他所在的教会为他提供了全职工作的机会。

当然也有文化冲击。我在COSCO做过一段时间。入职当天，老板要我们谈谈为什么选择COSCO。结果，很多人直接说，收入好、福利好，而不是说，哦，公司很出名，很有前途这类的虚话。直接谈钱，对我算是个冲击。 新移民Grant

加菲和John两家选择移民主要是考虑孩子的教育。当时，为了在国内让孩子上个好学校，他们都在考虑买学区房，但价格昂贵不说，还会直接导致生活质量的下降。国内网上曾有评论说 与其买学区房，还不如去移民 —— 或许正是这句话启发了他们。

ISANS的前景很令人鼓舞

加拿大联邦政府为今年接受移民难民定下的目标是40万。而特鲁多刚刚选择了新斯科舍省的佛雷泽（Sean Fraser)担任新政府内阁的移民部长，这些消息都令沃斯感到鼓舞。

她表示，ISANS的前景非常令人鼓舞。目前的加拿大，各级政府都非常支持移民，明白移民至关重要，不仅仅是因为移民对经济的重要性 —— 尤其是在大疫情期，必需工作岗位以及在医疗护理行业中，移民的比例很大 —— 而且，加拿大还有非常强大的人道主义责任，特别是对难民，之前对叙利亚，现在对阿富汗难民都是如此。

她说： 我看到，政府已经意识到移民有多么重要，要保证让他们有机会，经过类似我们机构提供的通道，能够安居新斯科舍省。这个过程中，我们也在不断成长和提高。