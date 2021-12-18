I - 130年移民史

两个统计数据之间的差异可能是因为加拿大统计局的结论来自个人陈述，而一些阿拉伯人的后裔早已把自己看作是加拿大人。但可以肯定的是，阿拉伯裔加拿大人的移民史尽管长达130多年，了解的人却并不多。

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这段历史的早期和阿拉伯裔美国人的移民史颇为相似。最早到达北美大陆的阿拉伯人通常是为了逃避腐败暴政而离开祖国。他们在19世纪末来自当时的大叙利亚，今天的黎巴嫩。

= 加拿大历史上的三次阿拉伯移民潮 =

蒙特利尔市康考迪亚大学的政治学教授亨利.哈比博介绍说，阿拉伯人移民加拿大的历史大致可以分为三次移民潮。

第一次移民潮：1882年到1939年

第一批到达加拿大的阿拉伯移民来自沙姆地区，即阿拉伯半岛北部，今天的叙利亚、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦和以色列。1915年以前，大约6000人从这个地区来到加拿大。1915年到1940年期间，又有2400多人加入了移民行列。

哈比博教授说，这个时期的阿拉伯人主要是为经济原因移民。另外，他们多半是基督徒，在原籍国属于少数族裔或群体。

一个手持十字架的黎巴嫩难民。 照片：Getty Images / JOEL ROBINE

第一个到达加拿大的阿拉伯人名叫易卜拉欣.阿布-纳德尔。他来自黎巴嫩的扎赫雷，在1882 年到达加拿大。

第二次移民潮：1950年到1992年

第二次阿拉伯移民潮主要来自埃及（37%）和黎巴嫩（33.6%）。1975年，加拿大有7万到8万阿拉伯移民及其后裔。到了1992年，他们的人数猛增到21万5千多人，其中93%是在1962年到1992年这三十年间来的。

哈比博教授介绍说，来自埃及的移民潮始于1956年的苏伊士运河危机。和第一次移民潮一样，他们当中有许多人是住在埃及的希腊人、意大利人等少数族裔，另外，移民的动机也是经济。倒不是为了逃避贫困。相反，他们属于埃及的中产阶级，移居海外是因为害怕当时执政的左翼政府实行 均贫富 政策。

英语课。 照片：toronto star via getty images / Doug Griffin

第三次移民潮：1997年至今

北非马格里布地区在90年代是一个重要的移民来源地。许多阿尔及利亚人、突尼斯人和摩洛哥人为逃避自己国家的政治动荡和战乱来到加拿大。由于这三个国家都以法语为官方语言，因此绝大部分人选择定居魁北克省。据统计，1997年到2006年期间有5万3千多阿尔及利亚人和摩洛哥人到达加拿大。

与前两次移民潮不同的是，这批移民的大部分人是穆斯林。他们的母语是法语，或者是阿拉伯语和法语。而在此之前的阿拉伯裔移民多半以英语为母语。

这一批新移民中的许多人，尤其是阿尔及利亚人，饱受暴力冲突之苦。宗教在他们的集体身份认同上占据了中心位置。

在1960年到2011年期间移民加拿大的阿拉伯人中有24%是黎巴嫩人。黎巴嫩因此成为加拿大最大的阿拉伯移民来源国。接下来依次是埃及（14%），摩洛哥（13%），阿尔及利亚（11%）和伊拉克（11%）。在过去半个世纪中，将近三分之二的阿拉伯裔移民来自这几个国家。

相关链接：

加拿大统计局：阿拉伯裔加拿大人状况 （新窗口）（英语）

加拿大阿拉伯社区网 （新窗口）

哈比博教授谈阿拉伯移民史 （新窗口）（英语）

= 他们从何处来？=

逃离战火的难民妇孺。 照片：Reuters / Rodi Said

很大一部分阿拉伯裔移民在加拿大生活的时间相对较短。2001年的统计数据显示，在生活在加拿大、但出生在外国的阿拉伯裔移民中，有54%是在此前十年中来的，25%是在1981年到1990年期间来的。当时只有7%的阿拉伯裔移民是在上世纪60年代来的。来得更早的人仅占1%。

今天在加拿大的阿拉伯裔移民中，49%是黎巴嫩裔，13%是埃及裔，6%来自马格里布地区（即位于非洲西北的摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯），5%是叙利亚裔，5%是索马里裔，3%是巴勒斯坦裔，2%是伊拉克裔。

在加拿大总人口中，出生在国外的人占18%，但是在阿拉伯裔加拿大人当中占到58%（2001年统计）。

他们来自阿拉伯联盟的22个成员国之一

一般来说，身为阿拉伯裔加拿大人意味着其家庭或本人来自阿拉伯国家联盟的22个成员国之一。阿盟成立于上世纪40年代末。尽管成员国分布于非常广阔的区域，但是这些国家的人民在文化和地缘政治上基本上同属一体。

阿拉伯国家联盟的22个成员国及分布（以加入时间先后为序）：

1.埃及，2.伊拉克，3.约旦，4.黎巴嫩，5.沙特阿拉伯，6.叙利亚，7.也门，8.利比亚，9.苏丹，10.摩洛哥，11.突尼斯，12.科威特，13.阿尔及利亚，14.巴林，15.阿拉伯联合酋长国，16.阿曼，17.卡塔尔，18.毛里塔尼亚，19.索马里，20.巴勒斯坦，21.吉布提，22.科摩罗

阿拉伯联盟成员国。 照片：The Higher Learning

大部分阿拉伯联盟成员国都有不信仰伊斯兰教的少数族裔或群体。它们不愿被阿拉伯化，往往受到打压。其中马格里布地区的柏柏尔人和亚美尼亚地区的库尔德人经常奋起反抗。

伊朗、阿富汗和土耳其不是阿拉伯国家 土耳其、伊朗和阿富汗都是穆斯林国家，又都地处或毗邻中东，因此它们的国民经常被误认为阿拉伯人。实际上，尽管这三个国家境内都有阿拉伯人居住，但它们却不是阿拉伯国家。伊朗的主体民族是波斯人，阿富汗的主体民族是普什图人，四分之三的土耳其国民是……土耳其人。三个国家都拥有悠久的历史和古老的文明。去那里旅行的游客如果想惹恼当地人，最简便的方法莫过于问他们： 你是阿拉伯人吗？ 众多来自这三个国家的移民生活在加拿大。但他们不在本专题系列讨论的范围内。

阿盟成员国虽然使用同一种语言，有共同的历史文化背景，但是成员国之间存在各种分歧，移居海外的阿拉伯人也并不会以 阿盟人 自居。事实上，一些学者指出，给加拿大的 阿拉伯社区 或 阿拉伯移民社区 下一个清晰的定义并不容易。

相关链接：

RCI英语部：阿拉伯裔移民由不同种族和不同宗教的人组成 （新窗口）

加拿大统计局：有色少数族裔（2011年人口普查） （新窗口）

= 人口爆炸 =

加拿大的阿拉伯裔移民人口快速增长。 照片：Reuters / Suhaib Salem

阿拉伯裔加拿大人的人口增长速度远远高于加拿大总人口。在1996到2001年期间，阿拉伯裔人口增长了27%，而加拿大总人口在同一时期不过增长4%。下一个五年，阿拉伯裔人口的增长率更达到36%。

阿拉伯裔移民目前占加拿大全国移民总数的12%，仅次于菲律宾裔移民（13%），并且首次超过华裔和印度裔移民（各占10.8%）。

从现在起到2031年，阿拉伯移民和来自西亚国家的移民将是加拿大人口增长最快的有色少数族裔。到那时，加拿大将有80万6千到110万阿拉伯裔国民。

截止到2011年的移民统计数据显示，在过去半个世纪定居加拿大的阿拉伯裔移民中，超过一半在过去11年（2000-2011）中到来，超过75%在过去20年中（1991-2011）到来。

阿拉伯裔加拿大人的人口增长速度远远高于加拿大总人口。 照片：RCI

越来越重要的人口构成

阿拉伯裔人口在加拿大总人口中约占1%。考虑到长达130年的阿拉伯人移民加拿大的历史，这个比例并不高。但是过去二十年来，这个群体的人口增长速度大大加快。

在1996年到2001年期间，加拿大的阿拉伯裔人口增长率为27%，总人口在同一时期增长4%。

2001年，阿拉伯裔加拿大人的人数达到将近35万，占加拿大总人口的1.2%。

2006年，50万5千人在人口普查表格中填写了阿拉伯裔。

2001年到2006年，填写阿拉伯裔的加拿大人增长了36%。

同一时期的加拿大总人口增长率为6%。

但是一些专家认为，阿拉伯裔人口的统计数字可能过于保守，因为一些阿拉伯移民后裔出于政治、经济或历史原因，更愿意自称加拿大人。另外，加拿大人口普查中的 阿拉伯裔 定义不够清楚，它可以指一个地区、一个族群或一个语言群体。

阿拉伯裔难民

根据加拿大移民部的统计，加拿大在2008年到2012年期间接受了120373名难民，来自阿拉伯国家的占22.4%。

这一时期的大部分阿拉伯难民来自伊拉克、索马里和苏丹。尤其是伊拉克人，占到阿拉伯难民的将近三分之二。但是在二十多年前黎巴嫩内战时期，两个阿拉伯难民中就有一个是黎巴嫩人。

从1985年到2012年，加拿大接受的阿拉伯难民超过十万人，占同一时期来到加拿大的阿拉伯人的19.4%。

60%的阿拉伯难民选择在安大略省定居。接下来是魁北克省，接纳了17.3%的阿拉伯难民。

加拿大政府承诺在2018年以前接受一万名叙利亚难民，在2016年接受3000名伊拉克难民。

蒙特利尔的哈拉.马图克离开祖国叙利亚已经二十多年了。但是当叙利亚内战爆发时，她还是无法袖手旁观。她成立了一个名叫 心怀叙利亚 的团体，通过捐款、义卖等方式帮助身陷战火的同胞。叙利亚难民到达后，她和同伴们又为他们筹集了冬衣。

相关链接：

加拿大统计局：加拿大的阿拉伯社区面面观 （新窗口）（英语）

加拿大广播公司：加拿大人对移民的态度 （新窗口）（英语）

加拿大广播公司：加拿大移民人口增长 （新窗口）（法语）

= 你的阿拉伯邻居是黎巴嫩人吗？=

相当一部分黎巴嫩移民是天主教徒。 照片：Associated Press / Hussein Malla

在加拿大，尤其是在魁北克省，十个你遇到的阿拉伯人里就有四个是黎巴嫩人。而在这四个黎巴嫩人当中至少有两人、甚至有三人不是穆斯林。

黎巴嫩人在阿拉伯裔加拿大人中人数最多，在加拿大的非欧洲裔族群中排在第六位。他们大多居住在蒙特利尔、多伦多和渥太华。

根据2001年的统计数据，在阿拉伯裔加拿大人中，黎巴嫩人占41%，埃及人占12%，叙利亚人、摩洛哥人和伊拉克人各占6%，阿尔及利亚人和巴勒斯坦人各占4%。

在加拿大，41%的阿拉伯裔移民是黎巴嫩裔。 照片：RCI

在黎巴嫩裔加拿大人中只有大约30%是穆斯林。42%的黎巴嫩裔移民信仰天主教，11%是东正教徒，10%是新教徒或另一个基督教派。

将近三分之一的黎巴嫩裔加拿大人生活在蒙特利尔市。黎巴嫩移民社区和叙利亚移民社区一起组成了 黎叙社区协会 （LSCA）。

正是在该协会的一些成员的倡议和努力下，加拿大-阿拉伯关系全国委员会 （新窗口）得以建立，并成为阿拉伯裔加拿大人社团中活跃的一份子。

有些阿拉伯人看起来和南欧人并无区别

魁北克城的黎巴嫩裔谐星拉毕.拉马尔就是其中之一。他在一次接受采访时忍不住抱怨说：

我是阿拉伯人，但是别人老把我当成意大利人，印度人或者希腊人。尽管有互联网和维基百科，图书馆也是免费的，但还是有很多魁北克人看其他族裔就像他们洗衣服一样：白色和……其他颜色。

相关链接：

加拿大-阿拉伯关系全国委员会（NCCAR （新窗口））

维基百科：黎巴嫩内战 （新窗口）