加拿大11月30日将又有 8 个机场恢复国际航班

加拿大交通部长欧马尔·阿尔加布拉（ Omar Alghabra） 表示，11 月 30 日将有另外 8 个机场开始接待国际旅客，使向全球旅客开放的加拿大机场总数达到 18 个。

阿尔加布拉说，向国际旅行者开放这些机场是重建和重新开放我们旅行系统的又一步。

在 11 月底恢复接待国际旅行者的 8 个机场：

圣约翰斯国际机场 St. John's International 汉密尔顿国际机场 John C. Munro Hamilton International 滑铁卢地区国际机场 Region of Waterloo International 里贾纳国际机场 Regina International 萨斯卡通国际机场 Saskatoon John G. Diefenbaker International 基洛纳国际机场 Kelowna International 阿伯茨福德国际机场 Abbotsford International 维多利亚国际机场 Victoria International

目前加拿大已经有 10 个机场对国际旅行者开放，包括温哥华、多伦多、蒙特利尔、渥太华、埃德蒙顿、卡尔加里等城市的国际机场。

目前加拿大已经有 10 个机场对国际旅行者开放 照片：iStock / YakobchukOlena

旅行者必须接种了疫苗

从 10 月 30 日凌晨 3 点开始，加拿大所有 12 岁以上的旅行者在加拿大登上飞机、火车或游轮之前必须已经完成了疫苗接种。

即使是那些完全接种了疫苗的旅行者，在返回加拿大时仍必须提供 COVID-19 检测阴性的报告，但渥太华正面临取消这一要求的压力。

当然，出国旅行的加拿大人需要遵守自己乘坐的航空公司，以及所到国家/地区的相关规定，其中可能包括新冠测试。

（CBC）