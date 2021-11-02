COP26：100 多位国家领导人承诺遏制森林砍伐

这是在格拉斯哥举行的 COP26 气候大会上达成的第一个重要协议，签约国家所有的森林占到世界森林总面积的 85%。

人类应不再是大自然的征服者，而是监护人

英国首相办公室代表上述国家领导人发表的声明说，新的格拉斯哥领导人森林和土地使用宣言（Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use）将涵盖总面积超过 3360 万平方公里的森林。

英国首相 Boris Johnson 在联合国气候大会 COP26 的开幕式上。 照片：Getty Images / Jeff J Mitchell

英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）说， 我们将有机会结束人类作为大自然征服者的悠久历史，转而成为森林的监护人 ，他称这是一项史无前例的协议。

拨款 17 亿给原住民

包括英国和美国在内的 5 个国家和一些全球慈善机构还承诺提供 17 亿美元的资金，支持原住民社区保护森林和加强他们的土地权利，但目前没有具体说明哪些社区将获得资金。

环保人士说，原住民社区是森林的最佳保护者，原住民组织一直大力抵制对森林和土地的过度开放和侵占。

人类的过度伐木使森林在迅速消失。 照片：Photo fournie par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

根据非营利组织世界资源研究所 （World Resources Institute）的数据，森林吸收了大约 30% 的二氧化碳排放量，森林能吸收大气中的污染排放物，从而有助于减缓和遏制气候变暖。

然而，这种自然气候缓冲正在迅速消失。

根据世界资源研究所的森林砍伐追踪工具 - 全球森林观察 （Global Forest Watch），仅仅 2020 年一年，世界就失去了 258,000 平方公里的森林。

缔约方大会 (Conferences of the Parties，COP) 每年召开一次大会，这是 1990 年代初期为执行《联合国气候变化框架公约》和随后的气候协议而设立的全球决策机构。

2021年的联合国气候峰会 COP26 将持续到 11 月 12 日。