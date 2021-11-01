BC 省未接种疫苗的公务员将被休 3 个月无薪假。

在 11 月 22 日这一期限之后，仍未接受免疫接种的省级公务员有可能会被解雇。

BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯 (Adrien Dix) 在周一 （11月1日）的新闻发布会上说，这是支持疫苗接种、保护我们所有的工作场所和社区免受 COVID-19 侵害的必要步骤。

根据省政府的数据，目前 BC 省 95% 的公务员已经至少接种了两剂疫苗。

上个月，BC 省宣布对所有 30,000 名省级公立机构的工作人员进行强制性疫苗接种。

BC 省宣布对所有 30,000 名省级公立机构的工作人员进行强制性疫苗接种 照片： (Ben Nelms/CBC)

3,300 名卫生工作者未接种疫苗

此外，在BC 省的卫生系统，目前有 3,300 多名员工正在休无薪假，因为他们没有按照省政府的要求在 10 月 26 日的截止日期之前接种疫苗。

这个数字占省卫生系统劳动力的 2.5%。

BC 省卫生官邦妮·亨利 （Bonnie Henry）医生承认，这种人员流失对本来就已很紧张的卫生系统构成了挑战。

她同时对不想接种疫苗的卫生工作者表示失望。

她说，坦率地讲，对他们来说，这可能不是合适的工作。

（Radio-Canada）