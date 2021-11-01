联合国气候大会开幕, 特鲁多重申限制温室气体排放

星期一（11月1日），在格拉斯哥举行的联合国气候大会 COP26 上，特鲁多在讲话中再次重申了这一愿望。

特鲁多说，对于一个大型石油和天然气生产国来说，这是一项不小的壮举，他保证加拿大还将确保该经济领域的排放量按一定速度和规模下降，到 2050 年达到清零。

他说，我们必须做得更多、更快。

加拿大总理 Justin Trudeau 是在参加完 G20 峰会后抵达格拉斯哥参加联合国气候峰会的。 照片：Associated Press / Domenico Stinellis

特鲁多回顾了今年 6 月加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省利顿小镇 （Lytton）被野火吞没的灾难，当时 BC省遭受罕见热浪袭击，利顿的气温高达 49.6°C ，大约 90% 的小镇被大火摧毁。

特鲁多警告说，发生在利顿的情况有可能发生在任何地方，而且这一灾难还可能重演。

加拿大总理还回顾了加拿大应对气候变化的主要承诺，包括到 2035 年建立净零排放配电网，从 2030 年起禁止汽车经销商销售使用汽油的新的家用汽车等等。

自 2015 年以来，加拿大是唯一一个未能减少温室气体排放的 G7 国家，.这一记录在某种程度上损害了加拿大总理特鲁多作为致力于应对气候变化的领导者的形象。

联合国气候大会于本周日开幕，在今后两周的时间里，来自世界190 多个国家的代表将在此期间就如何实现巴黎气候协定进行讨论。

（Radio-Canada）