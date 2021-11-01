COVID-19 已在全球导致 5 百万人死亡

自疫情开始以来，COVID-19 已成为全球第四大死因，仅次于冠心病、中风和慢性阻塞性肺病。

在疫情大流行最严重的时候，也就是 2021 年 1 月份，全世界每周约有 100,000 人死亡。

这个数字最近几周来一直在下降，但每周全球仍有大约 50,000 人死亡。

加拿大第三大死因

在 2020 年和 2021 年， COVID-19 是美洲的第一大死因。

2020年，COVID-19 在加拿大被排为第三大死因，在美国被排为第一大死因。

6 个国家死亡人数过 20 万

有 6 个国家的死亡人数超过了 200,000 人，其中美国（763,928 人）、巴西（607,125人）、 印度 （457,772人）的死亡人数最多。，

根据全球卫生研究机构 - 健康指标与评估研究所 (The Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME) 估计，美国死于 COVID-19 的人数已经超过了过去10年中死于季节性流感的人数。

美国有 12 个州的州死亡人数超过 2 万人，其中 4 个州（加利福尼亚州、德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州）的死亡人数超过 5 万人。

死亡人数排在第四到第六的国家是：

墨西哥 287,631 人

俄罗斯 230,622 人

秘鲁 200,179 人

俄罗斯的死亡人数已超过 23 万人，而且最近几周死亡人数还在迅速增加。自10月19日以来，俄罗斯的每天死亡人数超过1000人，为大流行开始以来最高。

拉丁美洲几个国家也出现灾难性局面，除了巴西（+600,000 人）和 墨西哥（+287,000）的死亡人数很高外，哥伦比亚（+127,000人）、阿根廷（+115,000 人）等国家的死亡人数也很惊人。

（Radio-Canada）