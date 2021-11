COVID-19 已在全球导致 5 百万人死亡

自疫情开始以来,COVID-19 已成为全球第四大死因,仅次于冠心病、中风和慢性阻塞性肺病。

在疫情大流行最严重的时候,也就是 2021 年 1 月份,全世界每周约有 100,000 人死亡。

这个数字最近几周来一直在下降,但每周全球仍有大约 50,000 人死亡。

加拿大第三大死因

在 2020 年和 2021 年, COVID-19 是美洲的第一大死因。

2020年,COVID-19 在加拿大被排为第三大死因,在美国被排为第一大死因。

6 个国家死亡人数过 20 万

有 6 个国家的死亡人数超过了 200,000 人,其中美国(763,928 人)、巴西(607,125人)、 印度 (457,772人)的死亡人数最多。,

根据全球卫生研究机构 - 健康指标与评估研究所 (The Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME) 估计,美国死于 COVID-19 的人数已经超过了过去10年中死于季节性流感的人数。

美国有 12 个州的州死亡人数超过 2 万人,其中 4 个州(加利福尼亚州、德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州)的死亡人数超过 5 万人。

死亡人数排在第四到第六的国家是:

墨西哥 287,631 人

俄罗斯 230,622 人

秘鲁 200,179 人

俄罗斯的死亡人数已超过 23 万人,而且最近几周死亡人数还在迅速增加。自10月19日以来,俄罗斯的每天死亡人数超过1000人,为大流行开始以来最高。

拉丁美洲几个国家也出现灾难性局面,除了巴西(+600,000 人)和 墨西哥(+287,000)的死亡人数很高外,哥伦比亚(+127,000人)、阿根廷(+115,000 人)等国家的死亡人数也很惊人。

(Radio-Canada)