完成疫苗接种方可登机：加拿大从今天起实行旅行新规

旅行者必须在启程两周前完成两剂疫苗接种。所使用的疫苗可以不是同一种，但必须都是经加拿大政府批准的。对于那些只打了一剂疫苗的人，在11月30日之前只要出示病毒检测阴性结果的证明还是可以旅行。但是加拿大交通部长阿尔加布拉（Omar Alghabra）星期五明确表示，这个期限一过，没有完成两剂疫苗接种的人就不再能登上飞机和车船。只有居住在出行全靠飞机的偏远地区的人和极少数紧急情况可以得到通融。

在加拿大的外国公民也有一个过渡期

目前在加拿大的外国公民在2022年2月28日以前都可以凭病毒检测证明登上返回自己的国家的班机。但是在这个期限过后，他们就必须完成两剂疫苗接种才能登机。

另外，属于联邦政府管辖的航空、铁路和航运公司也从今天起开始实施员工强制性疫苗接种的规定。在一个短暂的过渡期后，拒绝接种疫苗的人将被辞退或调离，包括在机场餐馆和商店工作的员工。

目前已有大约72%的加拿大人完成了两剂疫苗接种。

（CBC News, Ashley Burke, adaptation en chinois par Wei Wu）