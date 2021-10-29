原住民赔偿案：加拿大政府决定向最高法院提出上诉

上诉通知书在星期五（10月29日）下午被提交到上诉法院。联邦政府认为，联邦法院判决人权法庭规定赔偿方式和金额为合理行事是错误的。政府并不否认关于原住民遭到系统性歧视的调查结果，也愿意向受害者提供赔偿，但是认为以法庭命令的方式决定赔偿金额是不对的。

加拿大人权法庭在2016年裁定原住民儿童受到联邦政府的系统性歧视，保留地儿童福利系统获得的资助不足。2019年，该法庭命令政府向每个在2006年元旦以后被送交保留地儿童保护机构的原住民孩子支付4万加元的赔偿金。如果他们的父母或监护人没有虐待行为，也应每人获得2万加元的赔偿。如果不止一个孩子被送走，则每个孩子追加2万加元。

另外，每个因无法获得 约旦原则 所涵盖的服务而离开保留地的原住民孩子及其主要监护人也应每人获得4万加元赔偿。

据估计，这项判决涉及的原住民孩子有大约五万人。加上他们的父母或监护人，如果按加拿大人权法庭的规定进行赔偿，其总额将达到80亿加元。

（CBC News，Olivia Stefanovich, Nick Boisvert, adaptation en chinois par Wei Wu）