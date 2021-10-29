言论自由 vs 个人尊严：加拿大最高法院作出重要判决

这是一项意义重大的判决，首先是因为言论自由和免于歧视、维护个人尊严是加拿大人权宪章和魁北克省人权宪章所保障的最重要的两项权利；其次是因为这起诉讼涉及的双方都是普通公民，这在涉及言论自由和歧视的诉讼中是相当罕见的。通常这类诉讼的原告是企业、组织或政府机构。

这也是一项分析严重的判决，仅以一票之差通过。加拿大最高法院的九位大法官有四位对这项判决持有异议。他们认为，加布里埃尔的尊严受到了侵犯，沃德的上诉应予以驳回。

事件回放

今年24岁的加布里埃尔出生时脸颊骨和下颌骨发育不全，几乎没有听力。但是他在装上助听器后喜欢唱歌，且嗓音清脆。十岁那年，他应邀在教皇面前演唱，这使他一夜成名，也使他成为沃德的创作素材。

沃德从2010年起开始表演关于 小杰瑞米 的段子。他说，大家都说小杰瑞米唱得太糟糕，只有他在不停地为这孩子辩护，“他就要死了，我们应该让他实现在教皇面前跑调的梦想。”但是五年后，他发现小杰瑞米“竟然还没有死！”他上网查了一下，发现“原来他的病就是长得丑嘛”。

沃德是魁北克省著名的幽默小品演员。 照片：Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH)

沃德在两百多场脱口秀中表演过这些段子。在今天的判决下达后，加布里埃尔说，如果有机会和沃德面对面交谈，他想告诉对方他第一次听到这些段子的感受。他当时年仅十二、三岁。在学校里，有些同学乐于模仿沃德，以此嘲弄和欺负他。他曾企图自杀。

2012年，加布里埃尔的母亲向魁北克省人权委员会提出对沃德的投诉。该委员会四年后裁定沃德应向加布里埃尔和他母亲作出四万多加元的赔偿。沃德想向北克上诉法院提出上诉。该法院2019年作出维持原判的判决。沃德不服，聘请名律师向加拿大最高法院再次上诉。

加拿大最高法院判决的理由

加拿大最高法院今天下达的判决说，要在言论自由权利和保障尊严权利之间寻找平衡必须从两方面进行分析。一方面要确定沃德的言论是否以煽动他人嘲笑加布里埃尔的残疾为目的，另一方面要确定这些言论是否会导致他受到歧视性对待。作出判决的五位大法官认为答案是否定的。

另外，判决书说，虽然有些人会受到沃德言论的影响和启发去嘲讽加布里埃尔，但他们的言行不能由沃德负责。

四位不支持判决的大法官在他们的异见书中说，一代又一代的加拿大人持续努力，为的是建立一个让个人不因种族、宗教、残疾、肤色或性取向被歧视的社会。此案的关键是一个有残疾的孩子是否仅仅因为有名就失去了免受歧视和公开羞辱的保护。

最高法院的意见分歧如此之大，社会各界的争论更是激烈。沃德获得了许多同行的支持。但是同情加布里埃尔的人也很多。有评论人士认为，嘲笑一个残疾孩子的唱功并不是敢言的表现。沃德的言论与公众利益无关，也不涉及对公权力的监督。他只是欺负人而已。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu)