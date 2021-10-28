北京 2022 冬奥会临近，加拿大选手在全力准备

2022 年 2 月 4 日，奥运圣火将再次点燃，这一次是在北京举行的 第 24 届冬季奥运会 （Winter Olympics） （新窗口）。

由于东京夏季奥运会因疫情被推迟了长达一年，这将是 6 个月内的第二次奥运会，自从 1994 年国际奥委会 （International Olympic Committee ）开始错开举办夏季和冬季奥运会以来，这种情况还从未发生过。

北京奥运

在东京奥运会之前，疫情的动荡带来很多不确定性，面对各种活动取消以及卫生规定，运动员们不得不进行全面调整，等候准备了更长的时间。

不过，参加东京奥运比赛的加拿大运动员表现出了很大的韧性和适应性.

加拿大队将穿上 Lululemon 设计的队服参加北京 2022 冬奥会。 照片：COC

对于北京冬奥会，加拿大的运动员们也在密切关注相关的规定，但大家并不感到紧张，都在把精力集中在训练上。

加拿大队 1 月下旬公布名单

目前，加拿大的数百名奥运选手正在溜冰场、山上冰冷的赛道上进行角逐，希望获得参加北京冬奥 （新窗口）的机会，接下来的三个月将决定一生都在备战的运动员的命运，加拿大队的名单将于 1 月下旬宣布。

除了在加拿大进行训练外，还有许多运动员已经前往海外进行备赛训练。

比如，加拿大的四人雪橇队现在就在北京，在他们将在奥运会期间比赛的赛道上训练。

加拿大雪橇队运动员目前在北京进行训练。 照片：Getty Images / Alexander Hassenstein/Getty Images pour IBSF

加拿大队的队长卡特里奥娜·勒梅·多安 (Catriona Le May Doan) 是两届奥运会冠军，她在 1998 年和 2002 年两次获得女子速滑 500 米金牌。

她说，现在每个运动员都处于倒计时模式，大家感到紧张和兴奋，奥运会是运动员们把身体、心理、情感、团队合作精神汇集在一起的地方，运动员们都希望能够在北京有最好的运动表现。

（CBC）