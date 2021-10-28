特鲁多前往欧洲访问，第一站是荷兰

特鲁多的这次出行主要是为了参加在意大利举行的 20 国集团 (G20) 峰会和在英国举行的联合国气候变化会议 (COP26) ，但在参加这两大会议之前，他将对荷兰进行正式访问。

荷兰：与加拿大有着深厚渊源的国家

加拿大的一位政府官员在特鲁多出访前的简报会上对记者说，10 月 2 9日特鲁多将在荷兰海牙与荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）会晤，加拿大总理是应荷兰首相的邀请访问荷兰的，这是对马克·吕特 2018 年加拿大之行的回访。

加拿大与荷兰有着紧密的历史和外交关系，2018 年 10 月下旬，荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）曾经访问了加拿大。

加拿大的这位官员说，加拿大与荷兰在外交政策问题上保持密切一致，而且两国正在气候问题上进行合作，推动其他发达国家采取更多措施来帮助扭转全球气温上升。

意大利：G20 峰会

在访问荷兰后，加拿大总理特鲁多将于 2021 年 10 月 30 日至 31 日前往意大利罗马参加 G20 领导人峰会， 这是自疫情大流行以来， G20 领导人的首次面对面会晤。

从 COVID-19 疫情中复苏和疫苗分配公平将是议程上的重要议题，联合国一直呼吁包括加拿大在内的世界上最富有国家采取更多行动，来帮助世界其他地区的人接种疫苗。

气候变化也将是 G20 日程上 的一个焦点。

今年早些时候，G20 环境部长会议陷入僵局，未能就逐步淘汰煤炭和将全球变暖限制在 1.5 摄氏度等优先事项上达成一致。包括中国、印度、俄罗斯和沙特阿拉伯在内的多个国家拒绝接受一些建议中使用的词汇。

加拿大总理 Justin Trudeau. 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

特鲁多将在 G20 峰会上强调加拿大对应对全球 COVID-19 大流行以及对经济复苏做出的贡献，包括对低收入和中等收入国家的支持。

他还将强调加拿大在减少污染的同时创造了新的中产阶级就业机会。并在加速推进向清洁能源过渡。

英国：COP26

继 G20 领导人峰会之后，特鲁多将于 11 月 1 日至 2 日前往英国格拉斯哥 （Glasgow）参加联合国气候变化会议 (COP26) 。

在 COP26 上，加拿大总理将与其他国家领导人协商合作，争取加快全球气候行动，以减少污染并实现《巴黎协定》中的目标，同时创造经济增长。

（CBC，RCI）