BC 省宣布明年5 月前所有省民都可注射 COVID-19 加强针

从现在到今年年底，BC 省免疫项目将继续为免疫功能低下的人、接受长期护理以及需要生活辅助的居民、农村和偏远原住民社区的人提供第三剂 - 加强针。

70 岁以上的老年人、12 岁以上的原住民、长期护理院的人、第一针和第二针间隔时间较短的卫生保健工作者也将有资格在年底前注射第三剂。

从明年 1 月开始，打第三剂的范围将扩大到接受临床治疗的患者和所有的卫生保健工作者，在那之后，BC 省其余的人都将有资格注射。

BC 省负责免疫项目的 Penny Ballem 医生 照片：Radio-Canada

BC 省卫生官 Bonnie Henry 医生说，免疫系统严重受损的人，两剂疫苗可能不足以提供足够的免疫力，因此他们需要打第三剂。

对于其他人来说，免疫力会随着时间的推移而下降，因此需要通过加强剂量来帮助维持免疫力。

截至到本周二 （10 月 26 日），BC省 12 岁以上符合条件的人中，近 90%已经接种了第一剂 COVID-19 疫苗，超过 84% 的人接种了第二剂，BC 省负责免疫项目的 Penny Ballem 医生认为这 非常成功 。

（CBC）