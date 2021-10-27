通胀会更持久，但加拿大央行维持基准利率 0.25%不变

加拿大央行 - 加拿大银行现在预计，到今年年底，年度通胀将继续保持上升趋势，平均为 4.75%，明年将稳定在 3.4%。

此前央行的预测是通胀将在 2022 年下降至 2.4%，然后在 2023 年回到 2.0% 的目标。

全球的情况加剧了通货膨胀的加速，在供应链中造成了瓶颈，增加了企业成本并限制了高需求商品的供应，加拿大央行预计供应链问题将在今年年底达到顶峰。

除了这些压力之外，汽油和天然气的价格上涨，酒店、机票等的价格也在上涨。

尽管如此，央行认为经济已经反弹到足以结束其旨在降低利率的 QE 量宽买债，然而，复苏远未结束，这就是为什么央行把基准利率保持在 0.25%。

提前加息

在周三的经济前景展望中，加拿大央行表示，加息可能早于预期，最早在 2022 年第二季度开始。

加拿大央行在其货币政策报告中下调了对今年加拿大经济的增长预测，现在预计今年增长 5.1%，而此前的预测为 6%。

此外，央行预计明年的经济增长将为 4.3%，而央行此前的预测是 2022 年将增长 4.6%。

央行同时警告说，如果 COVID-19 病例卷土重来，增长可能会放缓，一些研究表明，疫苗提供的免疫力的下降速度可能比预期更快。

另一方面，如果家庭对高疫苗接种率感到更放心，他们可能会更早地决定开始支出部分储蓄，这会增加需求，并加剧通胀压力。

同样，这一展望报告警告说，推动通胀的临时因素可能会变得更加持久，并导致工资增长，进而推动通胀螺旋上升。