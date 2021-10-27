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梵蒂冈称教皇已同意访问加拿大，并将在12月与加拿大的原住民领袖会晤
梵蒂冈周三（10月27日）表示，天主教会在成千上万原住民儿童遭受虐待和死亡中所扮演的角色令人震惊，教皇方济各 (Pope Francis ) 已同意访问加拿大，以促进与原住民和解的持续努力。
梵蒂冈在一份简短声明中表示， 加拿大天主教主教会议（Canadian Conference of Catholic Bishops，CCCB）邀请教皇前往加拿大进行使徒之旅，这
也是在与原住民和解的长期进程的背景之下。
梵蒂冈表示，教皇方济各已表示，他
愿意 在待定日期访问加拿大。
鉴于安排教皇的海外访问通常需要时间，今年似乎不太可能成行。
几个月前，罗马教皇已经同意在今年 12 月与加拿大原住民寄宿学校的幸存者会面，各界一直呼吁教皇为天主教会在寄宿学校的角色道歉。
加拿大天主教主教会议表示，教皇已邀请加拿大的一个代表团前往梵蒂冈，并将在 12 月 17 日至 20 日代表团访问期间与加拿大第一民族、梅蒂斯人和因纽特人的领袖分别会晤。
加拿大的原住民寄宿学校
从 19 世纪到 1970 年代，加拿大有超过 150,000 名原住民儿童被强迫送进国家资助的基督教寄宿学校，目的是让他们融入加拿大社会。
成千上万的儿童死于疾病和其他原因，其他一些儿童再也没有回到家人身边。
在 130 所寄宿学校中，近四分之三由罗马天主教传教会经营，其他的学校由长老会、英国国教和加拿大联合教会经营。
（CBC）