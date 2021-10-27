梵蒂冈称教皇已同意访问加拿大，并将在12月与加拿大的原住民领袖会晤

梵蒂冈在一份简短声明中表示， 加拿大天主教主教会议（Canadian Conference of Catholic Bishops，CCCB）邀请教皇前往加拿大进行使徒之旅，这 也是在与原住民和解的长期进程的背景之下 。

梵蒂冈表示，教皇方济各已表示，他 愿意 在待定日期访问加拿大。

鉴于安排教皇的海外访问通常需要时间，今年似乎不太可能成行。

几个月前，罗马教皇已经同意在今年 12 月与加拿大原住民寄宿学校的幸存者会面，各界一直呼吁教皇为天主教会在寄宿学校的角色道歉。

罗马教皇 Pope Francis 照片：(Giuseppe Lami/AFP/Getty Images)

加拿大天主教主教会议表示，教皇已邀请加拿大的一个代表团前往梵蒂冈，并将在 12 月 17 日至 20 日代表团访问期间与加拿大第一民族、梅蒂斯人和因纽特人的领袖分别会晤。

加拿大的原住民寄宿学校

从 19 世纪到 1970 年代，加拿大有超过 150,000 名原住民儿童被强迫送进国家资助的基督教寄宿学校，目的是让他们融入加拿大社会。

成千上万的儿童死于疾病和其他原因，其他一些儿童再也没有回到家人身边。

在 130 所寄宿学校中，近四分之三由罗马天主教传教会经营，其他的学校由长老会、英国国教和加拿大联合教会经营。

加拿大马尼托巴省克罗斯湖 （Cross Lake）寄宿学校里的原住民学生们 ( 摄于1940 年 2 月)。 照片：Bibliothèque et Archives Canada

（CBC）