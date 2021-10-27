【移民故事】学英语抖音频道走红，新移民李洋：就是记录我的旅程

去年10月，移民加拿大东岸海滨城市哈利法克斯才五个月的李洋正式开通了自己的抖音频道，名字简单直接：@YangPracticingEnglish （练习英语的洋）。

他这个短视频频道风格轻松，每天一分钟，用英语描述生活中的日常，比如铲雪、万圣节，及分享如何做中国菜等内容。他的太太曹艺偶尔也会客串露面，弹琴或是示范包饺子。

目前为止，他已经制作了超过300条短视频，粉丝数量超过了2万2千人。

来自加拿大本地、美国、英国、澳洲等地的支持者会在每一条视频下给他留下鼓励的话： 洋，你的进步很快 ， 洋，好好努力，一定会达到目标 ， 洋，谢谢你分享 。

今年夏天，李洋和曹艺（Eileen Tsao)夫妇搬进了自己新买的房子。从哈利法克斯向北，开车大约30分钟，房子坐落在一片树林当中。

他们在家里接受了加广中文台的采访，讲述了更多这个频道背后的故事。

抖音上记录自己学习英语过程的李洋。 照片：Radio-Canada / submitted by Yang

迷茫时刻开通抖音

李洋介绍说，自己毕业于北京广播学院的摄影和制作专业。移民前，自己是一名纪录片制作人，曾参与08北京奥运会和2010亚运会闭幕式等多项大型活动的幕后纪录片制作。他和曹艺在北京十多年，有自己的制作公司。

他说，开抖音频道，也是一种记录，记录自己学习英语的过程。人们喜欢看一个人的成长，就像你看着一个人练习钢琴，从最初的生涩、不熟练，到最后的样子，我们就能看到这个过程。而现在，还有粉丝们在督促，让自己坚持下去。

而曹艺则讲述了这个频道开通背后故事。

曹艺大学专业是广告设计。她从小学习英语，也很有语言方面的天赋。俩人申请移民过程中，她是主申请人。

来到哈利法克斯之后，她很快参加了新斯科舍省移民服务协会（Immigrant Services Association of Nova Scotia ISANS）开设的女性就业培训。

那段时间，曹艺忙着上课、做作业，而李洋还需要等待ISANS的语言培训课程开学。

曹艺说，当时我很投入，就没有办法和他一起做一些事情。她发现，李洋那段时间情绪很痛苦，又不能直接说出来。而在他开启了抖音之旅后，他就多了一个朋友，那就是抖音里所有的人，这样他就不用每天盼着我回家了 —— 他练习英语，得到了反馈、帮助，突然之间，我们的关系就松弛了。

（李洋的第一条学英语抖音短视频）

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曹艺很幸运，第一次面试就得到了一个与专业相关的职位。

目前，她在省政府的劳工就业培训机构（NS Apprenticeship Agency）工作，职位是制作协调人。

她主要参与制作一个省内的教育纪录片，会在社区大学使用，主要为本地学院人士介绍少数族裔、新移民、原住民故事，让更多人了解多元和包容。

去年万圣节，李洋和曹艺的装扮。 照片：Radio-Canada / submitted by Yang

语言是钥匙

在一楼的工作室，李洋向记者展示了他第一条抖音视频拍摄的经过，一分钟的视频。他拍了整整一个半小时。

他解释说，看，我当时是坐在衣柜的地板上，整个人是瘫在地上的感觉，而且，完全不知道怎么用英语组织一段话，这就是我当时的状态。

而他的经验是，学英语你一定要说，错上几遍，然后你就对了；单词你背上一次、五次，你就记住了。

他还坚持抖音英语视频绝不照本宣科，因为那就会失去即兴、真实感。

他说： 我不能骗自己，不能把它写下来照着读 。

我学英语的途径各种各样。我生性好奇，和我生活有关的英语我都学，比如我要整理院子，就去买了一堆工具，那么这些工具的名称就是我要学习的；比如我要清理排水沟，我就又能学到一些词汇了。从移民的第一天起，我就非常清楚，如果要融入当地的生活，找到自己的位置，英语必须过关，语言是钥匙。 李洋

目前，李洋在ISANS通过网络上英文课程，做抖音视频，还着手拍摄移民故事的纪录片。

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我能感受他的焦虑

李洋和曹艺于去年五月通过新斯科舍省的 省级提名计划 从北京移民哈利法克斯。用了一年半时间完成了整个过程，而且，赶上了在新冠大疫情期飘洋过海。

提及移民的决定，俩人都表示，就是想换个环境，做不同的尝试，在大城市待了那么久， 堵车也堵够了 ，非常向往这种小城市慢生活的感觉。

当被问及， 移民以来，你感觉最艰难的是什么时候 这个问题时，李洋不假思索地回答，是现在。

他给出的原因是，传统上，应该是由他来支撑家庭重担的。但移民一年多，找工作，开始新旅程的进展让他多少有些焦虑。

他说，很多人觉得，我的英语进步很快，但是我觉得很不够，太慢了。

我觉得你（李洋）一直很难，出来之后一直想如何找工作，如何创业，但是英语始终是个坎。而英语的问题会影响一个更深层的问题，就是社交圈。以前你有家人、朋友，很大的社交圈，现在只能面对我。所以你整个人的状态和以前不一样了 —— 直到你找到工作或创业之前，都会比较难。 曹艺

她说，李洋心理压力很大，但不表现出来，他就是这样的个性，会自己承担这些压力，所以我能感觉到他的困境。

为学习英语，李洋做了大量的笔记。他向记者展示自己为抖音短视频做的英语要点整理， 照片：Radio-Canada / Yan Liang

所有的移民都很英雄

李洋自己也承认，他属于总是要给自己设定一些目标，把自己放在一个不太舒服的位置上的人。

他自问，人为什么要那么复杂，有那么多追求呢？追求是无止境的。但他正是这样，不断追求，自寻烦恼。

移民们离开熟悉的环境和亲人，来到陌生的地方，一切重新开始，包括语言，这本身就不是一个舒服的过程。

按照李洋的话来说，走出来的人已经是很勇敢了，所有的移民都是英雄。

尽管有不安和沮丧，他们对于哈利法克斯这座海边城市依然充满了爱，会待下来，还感谢这个地方接纳他们，并善待他们。

希望我可以成为一个有贡献的人，而不仅仅是在这里消费 李洋说。

曹艺还喜欢茶艺。 照片：Radio-Canada / submitted by Eileen Tsao

幸好还有你

李洋和曹艺夫妇结识十年，结婚八年，一起做公司，一起移民，俩人都多才多艺，神仙眷属，也是很默契的搭档，一路走来，互补互助。

李洋总结似地说，也是靠着这样的良好感情，我们一直走到今天。

最后，曹艺告诉记者一个故事。

在她面试劳工培训部们的工作时，对方要求几位申请者拍摄一条短片，讲讲周围人的困境。她就把李洋的故事，他的困境，把他学习语言的过程，拍成了一个短片交了上去。她坦承，考虑到那是我第一次面试，表现肯定也不见得多好，我感觉，最后能够得到这份工作，是因为关于李洋的短片打动了大家。