安大略省拟议立法，保证员工下班后不再工作

为了帮助员工们更好地平衡工作与生活，安大略省政府已经出台立法，迫使一些雇主制定政策，让员工在下班时间后不再处理办公事宜。

该立法将要求拥有 25 名以上员工的雇主制定相关政策，允许雇员在下班时间后不再回复电子邮件等等，并鼓励员工下班后在邮件中启用自己 不在办公室 （out-of-office）的自动回复通知。

安大略省政府提出立法，要求雇主不要在下班时间后还让雇员工作。 照片：getty images/istockphoto / gpointstudio

安大略省劳工、培训和技能发展部长蒙特·麦克诺顿 (Monte McNaughton) 在本周一的新闻发布会上表示，他不希望安大略省成为一个让员工们感到精疲力尽的省份。

他说，家庭时间和工作时间之间的界限已经模糊，每个人都应该能够在工作日结束时 拔掉电源 。

工作量

不过，研究工作与生活平衡问题的专家琳达·达克斯伯里（Linda Duxbury）表示，此类立法实际上可能会导致一些问题， 因为员工们仍然必须完成他们的工作，即使他们不能在下班后发送电子邮件，但工作还是要完成的。

她说， 规定一段时间后你不能做什么，会增加压力。

琳达·达克斯伯里建议，帮助员工实现工作与生活平衡的一个关键办法是确保他们不会因工作量太大而被 淹没 其中。

研究工作与生活平衡问题的专家琳达·达克斯伯里（Linda Duxbury）表示，帮助员工实现工作与生活平衡的一个关键方法是减少繁重的工作量。 照片：Carleton U

根据会计师事务所毕马威 (KPMG) 今年 4 月份进行的一项在线民意调查，在接受调查的 1,000 名加拿大员工中，近一半表示他们的工作量比疫情大流行前更重。

超过 30% 的人表示他们工作过度，已经或接近精疲力竭。

（CBC）