加拿大新内阁宣誓就职，国防部长由女性担任

这是特鲁多的第三个任期，他对原内阁进行了重大改组，以有效实现自由党少数政府的首要日程。

消息人士称，部长的人选表明了自由党政府在履行 6 项优先承诺上的紧迫感，这 6 项承诺包括：加速气候行动、负担得起的住房、完成与 COVID-19 疫情的抗争、重建更绿色更公平的经济、长期投资医疗保健系统、与原住民的和解进程。

总理 + 38 名部长

新内阁由总理特鲁多和 38 名部长组成，其中既有老将也有新兵，增加了 9 个新面孔，减少了 3 位旧人，其他大多数部长被调换职务。

新内阁的人数比自由党的上届内阁增加了 2 人，并维持了特鲁多有关内阁成员男女人数平等的承诺。

国防部长由妇女担任

安妮塔·阿南德 （Anita Anand ）出任加拿大国防部长. 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

最引人注目的变化包括：

在疫情大流行期间负责采购疫苗的原公共服务和采购部长安妮塔·阿南德 （Anita Anand ）出任国防部长，接替了哈吉特·萨吉安（ Harjit Sajjan）的职务，哈吉特·萨吉安转为担任国际发展部长。

梅兰妮·朱莉 （Mélanie Joly） 担任外交部长，接替了马克·加诺 （Marc Garneau） 的职务，马克·加诺不再是内阁成员。

梅兰妮·朱莉 （Mélanie Joly） 担任加拿大的外交部长。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

魁北克省著名的环境活动家史蒂文·吉尔博特 （Steven Guilbeault）于 2019 年进入政界，他出任环境与气候变化部长一职，接替乔纳森·威尔金森 （ Jonathan Wilkinson），乔纳森·威尔金森转为担任自然资源部长。

新斯科舍省议员肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser) 担任移民部长，接替马尔科·门蒂西诺 （Marco Mendicino），马尔科·门蒂西诺转为担任公共安全部长;

让-伊夫·杜克洛斯 (Jean-Yves Duclos) 成为新的卫生部长，接替帕蒂·哈吉杜 （Patty Hajdu），帕蒂·哈吉杜转为担任原住民服务部长。

让-伊夫·杜克洛斯 (Jean-Yves Duclos) 成为加拿大卫生部长 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

另外，早些时候特鲁多已经宣布，克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ）将继续担任加拿大副总理和财政部长的双重职位。

克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland ）继续担任加拿大的副总理和财政部长。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

新部门

与此同时，特鲁多设立了几个新部，包括住房部，由前社会发展部长艾哈迈德·胡森 （Ahmed Hussen）出任部长。

艾哈迈德·胡森 （Ahmed Hussen）出任加拿大住房部部长 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

他还创建了一个新的农村经济发展部，由纽芬兰和拉布拉多省议员古迪·哈钦斯 (Gudie Hutchings) 担任部长。

应急准备部被划分为一个专门的部，由比尔·布莱尔 （Bill Blair）担任部长。

特鲁多还设立了一个单独的心理健康和成瘾部，由卡罗琳·贝内特 (Carolyn Bennett) 担任部长。

（Radio-Canada, CBC, CP）