加元在缓慢但持续地升值。

加元目前兑美元的汇率为 1 加元接近 81 美分，加拿大国家银行 （National Bank of Canada）的分析家认为，加元的币值被严重低估。

2020 年 3 月时加元曾一度跌至不到 70 美分，不过这种情况将成为一个 遥远 的记忆。

最近石油和天然气价格的反弹、对加拿大生产的材料的强劲需求、比美国人更强劲的就业市场以及预期的利率上升都推高了加元。

加拿大国家银行的首席经济学家兼策略师 （Chief Economist & Strategist） Stéfane Marion 说，我们的模型估计加元目前被低估了 10 美分。

他认为，在不久的将来，加元有可能再升值 3 到 5 美分。

在您的投资中不要回避加拿大的产业，总的来说，在当前全球存在通胀担忧，油价在 80 至 85 美元之间的环境下，加拿大的表现良好。 加拿大国家银行的首席经济学家兼策略师 Stéfane Marion

消费者高兴，出口商不高兴

加拿大的消费者们当然对加元升值感到高兴。

随着加元升高，进口产品的成本将会降低，此外，若要出国旅行也会更加 物有所值 ，目前每兑换 1 美元，加拿大人得拿出 1.24 加元。

但出口商的看法截然不同。

加元升高将影响出口的利润，并可能削弱加拿大产品和服务在国际市场的竞争力。

（Radio-Canada）