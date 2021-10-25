减少分量：另一种涨价方式

据康考迪亚大学食品营销学专家勒贝尔（Jordan Lebel）介绍，生产厂家通常一次减量不会超过6%。因为在包装体积不变的情况下，这是人的肉眼察觉不到的差异。例如橙汁从2升减到1.89升，过一段时间再减到1.75升，然后减到1.5升。这种策略并不新鲜，在上个世纪70年代通货膨胀时就被使用过，只不过现在更加普遍。

达尔豪斯大学的食品政策专家查理布瓦（Sylvain Charlebois）说，对生产厂家来说，减量比涨价风险小。一方面，减少产品分量不违法，另一方面，消费者对减量的反应没有涨价那么强烈。

他认为商品减量并不是一件坏事，因为消费模式正在改变，我们正在逐渐远离大批量购买的 廉价卡路里 时代。

一些消费者团体指责那些悄悄减少分量的厂家不诚实，并呼吁政府立法堵上这个漏洞。但是另一方面，一些大牌厂家选择实话实说，明确告诉消费者，由于成本上升，要保证质量，唯有减少分量。生产奥利奥饼干的食品业巨头亿滋国际就是其中之一。勒贝尔说，透明化的处理方式可能会减少消费者对大品牌的不信任。

对于那些反感厂家减量的人，勒贝尔的建议是选择家庭作坊的产品。由于利润率较高，而且无需为占据大型超市的货架支付巨款，它们通常是最后加入到减量行列里的厂家。

（Rado-Canada, Mathieu Gobeil, adaptation en chinois par Wei Wu）