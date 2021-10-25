两名BC省医生涉嫌出售伪造的疫苗和口罩豁免证明。

另一个BC省医生格达德（Gwyllyn Goddard）也与这个设在基洛纳市的网站有关。格达德的行医执照现已过期。CBC记者查询后发现，假证书上的联系人邮箱和传真号是他的或他公司的。

由莫德豪斯签发的疫苗与口罩豁免证书有四页纸，前两页是序言，其中援引加拿大人权法，加拿大宪法，联合国生物伦理与人权宣言以及纽伦堡守则。但是该证书并不具体说明为什么持有者可以免打疫苗或免戴口罩，只是列出一个理由清单，包括对疫苗过敏，艾滋病，自闭症，精神障碍，哮喘，湿疹，偏头痛和个人信仰。

格达德和莫德豪斯都拒绝回应记者，基洛纳的网站也在格达德接到记者电话几小时后下线。

在BC省丹曼岛行医的莫德豪斯在此之前已经受到该省医生学会的处分，并遭到至少十名医生的投诉。他在过去一年里多次参加反对抗疫措施的集会，对与会者声称新冠病毒并不比流感病毒更致命，新冠疫苗比病毒更危险云云。这些言论在网上广为流传。

莫德豪斯今年六月份向BC省高等法院提出申诉，称医生学会对他的限制和处分措施损害了他的言论自由。

BC省医生学会表示，医生签发疫苗或口罩豁免证明必须提出客观的医学根据，如果不符合学会标准，就有可能会受到调查甚至处分。

此前安大略省医生学会也禁止了三名该省医生签发疫苗与口罩豁免证明。其中一人曾在BC省行医。

（CBC News, Bethany Lindsay, adaptation en chinois par Wei Wu）