【专访】刘晓禹获肖邦国际钢琴比赛冠军，昔日老师陈政宇：“他有潜力成为载入史册的音乐家”

刚刚在第18届 肖邦国际钢琴比赛 （The International Fryderyk Chopin Piano Competition）中得到第一名的华裔钢琴家刘晓禹（Bruce Liu）来自蒙特利尔。

在他学习钢琴的过程中，有四年的时间，曾经师从钢琴教师陈政宇先生。

在刘晓禹获奖之后，陈政宇接受了加广中文台的专访。

肖邦国际钢琴比赛 被认为是世界古典音乐中最富盛名的钢琴比赛，创立于1927年。 从1955年开始，每隔五年在肖邦的故乡波兰华沙举办。 去年，因为新冠疫情而延迟，令今年选手间的竞争更加激烈，报名参加比赛的超过了500人。比赛第一名的奖金是4万欧元（大约6万加币）。

他有潜力成为载入史册的音乐家

刘晓禹的老师陈政宇先生。 照片：Radio-Canada / submitted by Zhengyu Chen

作为曾经的老师，陈政宇观看了刘晓禹在今年 肖邦国际钢琴比赛 中的每一场比赛。

他表示，你必须要承认，有些钢琴演奏者，他只要坐在那里，弹第一个音，他就有一种气场（atmosphere），有一种很吸引人的气质。而晓禹弹琴就是这样，令人感觉很想听，曲子如何发展、如何推向高潮、如何结束。这是晓禹非常突出的一个特点，尤其是在最后一轮。如果说他和其他选手最大的不同之处，那就在于他在任何方面都无可挑剔，加上他的气质、吸引力，真的是其他选手所不具备。

最后一轮比赛有12位选手参加，宣布比赛结果的时候，陈政宇表示： 当时非常紧张，手心都出汗了。当我听到宣布晓禹得到第一名的时候，我真是太激动了，几乎有晕眩的感觉了，太高兴了 —— 我可以想象他父亲有多开心。

从这次比赛看，刘晓禹已经是非常成熟的演奏家了。在整个比赛过程中，他演奏了那么多肖邦的曲目，每一个曲目都有不同的处理方式，他掌控都非常到位。我认为，从长远看，他会更加成熟，一个音乐家的成长和他的生活经历，和他看到的感受到的事情是很有联系的。而在音乐上，他会有更多舞台的经验。我希望他能够成为载入史册的音乐家 —— 就是在历史上有重要的地位的音乐家，他也有这个潜质。 陈政宇

将刘晓禹举荐给自己的恩师邓泰山

24岁的刘晓禹出生在巴黎，之后随家人移居蒙特利尔。他是加拿大第一位获得肖邦钢琴比赛冠军的钢琴家，毕业于著名的蒙特利尔音乐学院（Conservatoire de Montréal），最近几年师从越南裔钢琴家邓泰山（Đặng Thái Sơn） —— 有趣的是，邓泰山本人曾在1980年获得肖邦钢琴大赛冠军，是第一位获得这项大奖的亚裔钢琴家。而陈政宇自己也曾是邓泰山的学生。

2003年，陈政宇在日本的一次演出中，他认识了邓泰山先生，并得到了邓先生的赏识。于是，陈政宇受邀来到蒙特利尔大学跟随邓泰山先生学习钢琴演奏。陈政宇跟随邓泰山学习了八年，从弹琴到如何认识艺术和世界都受到了很大的启发和影响。

那几年，陈政宇还曾在美国国际青年艺术家钢琴比赛、西班牙 何塞伊图尔比国际钢琴比赛 等钢琴大赛中获奖，并在世界巡回演出。最近这几年，陈政宇开始专注于钢琴教学。目前还担任魁北克华裔音乐家协会副会长。

2011年，14岁的刘晓禹来到了陈政宇的面前。

在陈政宇记忆中，刘晓禹接受能力非常快，非常聪明，而且经常能提出一些问题，都是经过深思熟虑的非常尖锐的问题。而且，刘晓禹非常爱动脑子，知道自己要什么。

当然，在这个领域中，无论你多么有天赋，都必须异常刻苦努力。

采访中陈政宇几次称赞，刘晓禹有个好父亲，认为刘晓禹今天的成绩与他的父亲背后的推动是分不开的。

他介绍说，刘晓禹的父亲不急功近利，更希望儿子在音乐方面有长远的发展。如何学到东西，能够将作品演奏得更完美，这是他父亲很执着的一件事情。父子俩都很低调，脚踏实地，这个心态使他拥有厚积薄发迸发时的能量。

之后，陈政宇主动把刘晓禹推荐给了自己的恩师邓泰山。

他表示，我的经历告诉我，邓泰山先生有很强的鉴赏力，在诠释作品和品味方面都是一流的。我告诉刘晓禹和他的父亲，如果你真的想学习东西，达到未来大赛中获奖的水准，必须找邓先生。更加上邓先生现在还在舞台上，一直在演奏，这也是非常难得的。在我的引荐下，邓泰山先生第一次听晓禹弹琴，就发现了他的特别之处，所以欣然收下了这位学生。

陈老师回忆说，刘晓禹的父亲是一位画家，现在自己的家里还挂着两幅他的油画作品。

刘晓禹和陈政宇的老师邓泰山，他是第一位得到”肖邦国际钢琴比赛"第一名的亚裔人士。 照片：Radio-Canada / dangthaison.net

艺术家的私德与作品

就在刘晓禹得奖的新闻传出的当天，最年轻的 肖邦国际钢琴比赛 第一名李云迪因私生活丑闻事件在中国社交媒体上传播得沸沸扬扬。被誉为钢琴王子的李云迪在2000年得到同样的奖项，当时只有18岁。

记者向陈政宇先生提问，如何看待一个艺术家的私德与他/她的作品的关系？

如果我从来不知道音乐家一些不好的经历，我光听的他的音乐，我会单纯只是看他的音乐 —— 作为专业的音乐人，我认为只要在乎音乐本身就好了。至于道德方面，我想说的是，艺术家要看你在哪里发展，你的受众在哪里，你的演奏平台在哪里，你要尊重当地的法律、风俗和全面的社会风气。怎么说，如果一个艺术家能够更德艺双馨一些，会更被人尊重一些。 陈政宇

他进一步分析说，刘晓禹今年24岁，这个年纪获奖是很恰当的年纪，因为他的思维更加成熟，他的家庭教育他的价值观已经形成了 —— 荣誉带来的风光可能不会轻易冲昏他的头脑。

每一个人心中都有一个肖邦

陈政宇先生谈及自己对这一大赛的看法。他说，我认为，肖邦的作品很有他自己的特点，所谓的标志性的东西（signature）的。我认为，这个比赛的宗旨是要让肖邦作品的风格和里面诠释出来的美感得到传承，但这个传承过程中，又有一定的多元、差别，而这个差别又要本着肖邦本身曲目的风格。

他继续分析说，所以说，参赛者既要对肖邦的曲子吃得很透，对他曲谱上所有的标志性的东西和乐句有深度的理解，又要有自己的诠释。

他最后总结说： 每个人心目中都有一个肖邦，但你要知道肖邦是谁。你可以有自己的想法，但要本着肖邦本身自然流露初的美感，这是法改变的。

（刘晓禹在肖邦国际钢琴比赛最后一轮的演奏）

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