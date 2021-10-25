加拿大前总理克雷蒂安：从未听说过原住民在寄宿学校受虐待

克雷蒂安曾在1968年至1974年期间担任联邦印第安事务部长。他在主持人提出关于原住民受虐待的问题时回答说，他担任原住民事务部长那些年里， 从来没有人提出过这个问题，从来没有。[......] 我当然知道有寄宿学校，最后一所寄宿学校就是在我担任总理时关闭的。

克雷蒂安在1993年至2003年期间任加拿大总理。最后一所原住民寄宿学校在1997年关闭。

克雷蒂安还说，他年少时也上过寄宿学校。那里生活艰苦，经常只能以炖豆子和燕麦片果腹。但是他的父母坚持要孩子们接受大学教育，而他的家乡沙文尼甘市没有在上大学前必须就读的古典学院（类似于预科），只能去邻近的城市住校。

克雷蒂安的话让在他之后接受采访的因纽特作家米歇尔.让（Michel Jean）感到吃惊。让说，原住民寄宿学校和克雷蒂安上的寄宿学校根本不是一回事。前者不是上大学之前的准备，是强制性的， 它被称作寄宿学校，但它并不是一所学校。 至于虐待，让表示自己就有亲属在寄宿学校遭到性侵。

克雷蒂安在他的回忆录中还透露，他曾经对英国女王为新西兰毛利人所遭受的英国殖民统治向他们道歉提出异议，理由是： 陛下，您如果开始为这事道歉的话，我将不得不请您来加拿大做同样的事。问题是加拿大有好几百个原住民社区，您起码得跪两年。

他在采访中表示，道歉不是坏事，但是努力让原住民有一个更好的未来更重要。这是个很复杂的问题，因为 我们没有办法改写历史。 他认为加拿大过去几十年中在原住民问题上有很大的进步。

他说，不赞成英女王道歉并不意味着他不关心原住民问题。实际上，他甚至收养了一个原住民孩子。因为他的妻子阿丽娜提醒他说，加拿大人收养世界各国的孩子，却从不收养原住民男孩。

克雷蒂安今年87岁，他的妻子阿丽娜去年九月去世，享年84岁。家人在她去世两天前刚刚为他们庆祝过结婚63年纪念日。克雷蒂安在另一个采访中表示，加上谈恋爱的时间，他们相伴68年。妻子一直是他在遇到困难时可以依靠的 磐石 。

（Radio-Canada, Frédérik-Xavier Duhamel, adaptation en chinois par Wei Wu）